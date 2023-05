Paris : Annie Dingo en roue libre

L’objectif final est clair : chasser les voitures de Paris. En ligne avec les ODD (“objectifs de développement durable”) de l’Agenda 2030 et les fameuses “villes de 15 minutes”… Tous à pied ou à vélo ! OD

Voie dédiée sur le périphérique parisien : la mairie de Paris affiche sa détermination malgré la forte opposition

En consacrant la voie de gauche de l’anneau urbain au covoiturage, la mairie de Paris veut convaincre 10% à 20% des « autosolistes » d’arrêter de rouler seuls.

La création d’une voie réservée au covoiturage, aux transports collectifs et aux taxis sur le périphérique, voulue par la Mairie de Paris, peine à convaincre. Une écrasante majorité d’avis négatifs ont été exprimés lors d’une consultation qui s’est achevée le 28 mai.

Elle n’a enregistré que 6575 avis alors que 1,5 million de véhicules empruntent quotidiennement cette voie.

« Non, non, et non », « Vision hors sol », « Un non-sens », « Un projet de plus pour pourrir la vie des Parisiens », peut-on lire sur le registre public.

La voie réservée aux athlètes, organisateurs et personnels médicaux pendant les Jeux olympiques 2024 sera bien maintenue, au-delà de l’évènement, notamment pour les taxis, les bus et les covoitureurs.

« Cette consultation n’est pas un référendum. Celle-ci a dressé la liste des arguments pour et contre, et permis de recenser les craintes, pour y répondre. Cela ne change rien à notre détermination », assure le premier adjoint à la mairie Emmanuel Grégoire dans un entretien accordé au Parisien.

Vitesse limitée à 50 km/h ?

En consacrant la voie de gauche de l’anneau urbain au covoiturage, la mairie de Paris veut convaincre 10% à 20% des « autosolistes » d’arrêter de rouler seuls, ce qui permettrait de supprimer 100.000 à 200.000 véhicules par jour.

En plus de supprimer l’accès à la voie de gauche à l’ensemble des automobilistes, Anne Hidalgo envisage de limiter la vitesse de circulation sur le boulevard périphérique à 50km/h, contre 70 km/h aujourd’hui.

Les décisions définitives devraient être rendues à la mi-juillet par la maire de Paris.

Orange actualités, le 29 mai 2023

Rappels :

« La folie du Covid n’était qu’un test. La prochaine étape, ce sont les ghettos du quart d’heure » (Christine Anderson)

La ville de 2030 : une prison à ciel ouvert