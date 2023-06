Pass carbone : la caution Jancovici

par Thibault Kerlirzin

Alors que Davos prépare les peuples à l’adoption du pass carbone, nous avons cru bon d’en révéler les origines et enjeux dans un article en huit parties, voici la troisième.

Jancovici dispose d’une influence et d’une résonance centrales dans la psy op du pass carbone au nom de la science. Pourtant, il l’admet lui-même :

Je n’ai pas publié d’article dans des revues scientifiques. Je ne suis pas un scientifique.

Jean-Marc Jancovici – Reporterre

La soirée consacrée au pass carbone sur BFM TV, le 14/11/2022, a posé publiquement des jalons qui depuis ne cessent de croître. Les articles de presse se multiplient, entre fausses interrogations et sondages pour prendre la température. Or l’une des expertes qui a co-élaboré le docu-fiction 2050, Ouvrons les yeux diffusé par BFM TV est Emma Stokking, présentée par la chaîne de télé comme la « porte-parole du plan de transformation de l’économie française pour The Shift Project », le think tank dirigé par Jancovici.

Figure médiatique à la popularité croissante, Jean-Marc Jancovici est présenté par L’Express (où il fut chroniqueur) comme une « idole des jeunes » et bénéficie de l’écoute tant de la présidence française que des grandes entreprises. Il s’est par ailleurs illustré par sa défense du nucléaire et une critique pertinente des énergies dites « renouvelables ». Toutefois – ce qui explique entre autres sa défense du nucléaire –, le combat central de Jancovici est la réduction des émissions de CO2. Son discours sur ce sujet, anxiogène, s’axe autour de la décarbonation. Jancovici est après tout le fondateur (pour l’ADEME) du concept de bilan carbone. D’ailleurs, son cabinet Carbone 4 – car il préconise de diviser les émissions de CO2 par 4 – « accompagne la transformation des organisations vers la décarbonation et l’adaptation au changement climatique ». Il est par conséquent assez logique de retrouver Jancovici parmi les membres du Haut Conseil pour le Climat, qu’une ONG comme le WWF souhaite doter de pouvoirs décisionnels renforcés (tout un symbole…). Dit autrement, Jancovici est en parfaite syntonie avec l’Agenda 2030 de l’ONU, donc le Great Reset du Davos de Klaus Schwab et par extension, le Pacte vert pour l’Europe de la Commission von der Leyen.

Un néo-malthusien décomplexé

Loin d’être involontaire, cette congruence reflète la filiation intellectuelle de Jean-Marc Jancovici avec le rapport Limits to Growth – dit rapport Meadows – commandé au MIT par les néo-malthusiens du Club de Rome, et présenté au Sommet de Stockholm (1972) placé sous l’égide de Maurice Strong. Jancovici en publia une chronique détaillée sur son site en février 2003. Son premier retour en partage la conclusion : une croissance matérielle constante ne pourra que mener à l’effondrement, en particulier au regard de la part alimentaire et du produit industriel par tête. Après tout, nous vivons en effet dans un monde fini et l’appel à la frugalité peut paraître de bon sens. Pour autant, le rapport Meadows se distingue de l’approche de Malthus.

Comme l’ont en effet rappelé Robert Golub et Joe Townsend dans leur article de 1977, Malthus défendait une théorie de l’équilibre dynamique entre la démographie et les moyens de subsistance :

Dans l’éventualité où l’on observerait une croissance exponentielle de la population, quelle qu’en soit l’époque ou le lieu, Malthus soutient que cela constituerait la preuve d’une croissance exponentielle (ou plus rapide) de la capacité de production. Inversement, si le niveau de vie d’une population devait s’accroître, Malthus ne pourrait l’expliquer qu’en disant que la population a choisi de basculer des contraintes sur la croissance démographique fondées sur la difficulté et la misère à des contraintes appuyées sur la restriction volontaire.

Robert Golub et Joe Townsend – Malthus, Multinationals and the Club of Rome

De son côté, le Club de Rome a adopté une position catastrophiste à base de crise par la déplétion des ressources à cause de la croissance démographique. Loin d’être anecdotique, cette pensée du Club se retrouve ancrée chez Jean-Marc Jancovici, lui-même partisan d’une solution démographique. En mai 2022, il déclarait ainsi au micro de France Info :

Ou bien on régule nous-mêmes, ou bien ça se fera par des pandémies, des famines ou des conflits.

Jean-Marc Jancovici – France Info

La raison pour cette régulation : réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’impact du dérèglement climatique sur nos sociétés. En d’autres termes, Jancovici se glisse ici encore à la perfection dans les chaussons du Grand Narratif de Davos.

En juillet 2019, il allait encore plus loin (ce qui est faux) :

Plutôt que d’imaginer le niveau de vie à l’arrivée, je préfère imaginer la dynamique. Le premier point est de limiter dès que nous pouvons la croissance démographique. Dans l’aide au développement, tout ce qui permet aux pays de maîtriser leur démographie est une bonne idée, car cela amortit les efforts à fournir sur tous les autres plans. Trois leviers : l’éducation des femmes, l’accès aux moyens de contraception, et les systèmes de retraite. Dans les pays occidentaux, il y a un premier moyen de réguler la population de façon raisonnablement indolore : ne pas mettre tout en œuvre pour faire survivre les personnes âgées malades, à l’image du système anglais qui ne pratique, par exemple, plus de greffe d’organes pour des personnes de plus de 65 ou 70 ans.

Jean-Marc Jancovici – Socialter (juillet 2019)

En somme, l’approche de Jancovici se confond avec celle de Population Matters, du Good Club de Bill Gates, Warren Buffett, Ted Turner et George Soros, avec des néo-malthusiens comme Jane Goodall 1 ou James Lovelock 2, ou encore l’incontournable Maurice Strong 3, mentor de Klaus Schwab. Jancovici partage d’ailleurs le souhait du fondateur de Davos quant à l’avènement du crédit social chinois.

On ne répondra pas au changement climatique sans l’usage de la contrainte, un système de type chinois est-il un bon compromis ? Il n’est pas exclu que la réponse soit oui.

Jean-Marc Jancovici – L’Express (mai 2019)

Réseaux discrets

Jancovici est un Young Leader (promotion 2002), non de Davos, mais de la malnommée French-American Foundation (FAF). Co-fondée par les présidents Ford et Giscard, cette structure a pour objectif réel d’étendre et de consolider l’influence américaine. Les Young Leaders sont ainsi les principales courroies de transmission de la géopolitique de Washington. Selon des informations que nous a aimablement transmis la revue Faits & Documents, Jancovici se trouve en outre au Club Le Siècle, un club privé opaque qui regroupe chaque mois plusieurs centaines de membres de l’élite politique, économique, sociétale et médiatique française 4.

