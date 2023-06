NEW WORLD ORDER : Et voilà, l’OMS veut lancer un pass “sanitaire” mondial !

Bien entendu, tous ces technocrates mondialistes non-élus vous garantissent que personne ne touchera jamais à vos données personnelles ni à votre vie privée. Vous ne serez pas traçable en temps réel et votre « mobilité » ne sera pas réduite, bien au contraire… Tout ça c’est uniquement pour votre santé, promis juré ! OD

Le pass sanitaire de l’UE, qui aurait « inspiré » l’idée d’un pass sanitaire mondial…

Inspiré par le certificat Covid numérique européen, il contribuerait à « protéger les citoyens du monde entier contre les menaces actuelles et futures pour la santé, y compris les pandémies ».

L’Organisation mondiale de la santé va utiliser le certificat Covid numérique de l’Union européenne pour lancer un système de certification numérique mondial, grâce à un partenariat « historique » signé lundi.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides, ont signé cette « initiative historique pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale» à Genève. « La pandémie de Covid-19 a montré l’importance des solutions de santé numérique pour faciliter l’accès aux services de santé », a déclaré M. Tedros, lors de la cérémonie de signature. Il a expliqué que le pass européen serait transformé en un « bien public mondial ».

Le premier élément d’un réseau mondial

Ce futur système mondial de certification numérique doit, selon un communiqué de l’OMS et de la Commission européenne, « contribuer à faciliter la mobilité et à protéger les citoyens du monde entier contre les menaces actuelles et futures pour la santé, y compris les pandémies ».

Il s’agit du premier élément constitutif du réseau mondial de certification sanitaire numérique de l’OMS, qui doit mettre au point « un large éventail de produits numériques pour améliorer la santé de tous« , tels que des carnets de vaccinations internationales numériques. Ce réseau « constituera un élément important de nos efforts visant à renforcer les systèmes de santé et à aider nos Etats membres à mieux se préparer à la prochaine épidémie ou pandémie », a déclaré le Dr Tedros.

« Le réseau pourrait également jouer un rôle crucial dans les situations humanitaires transfrontalières en garantissant l’accès des personnes à leur dossier médical lorsqu’elles traversent les frontières en raison d’un conflit, d’une crise climatique ou d’autres situations d’urgence », a-t-il observé.

L’OMS n’aura pas accès aux données personnelles

Le pass sanitaire de l’UE est déjà le plus répandu au monde. «Avec 80 pays et territoires connectés au certificat numérique Covid-19 de l’UE, l’UE a établi une norme mondiale. Le certificat européen a non seulement été un outil important dans notre lutte contre la pandémie, mais il a également facilité les voyages et le tourisme internationaux», a souligné dans le communiqué, le commissaire européen Thierry Breton, notamment chargé du numérique.

M. Tedros a souligné que le futur système de certification numérique mondial serait «fondé sur les principes d’équité, d’innovation, de transparence et de protection des données et de la vie privée». L’OMS n’aura pas accès aux données personnelles, auxquelles seules les autorités auront accès. «La protection de la vie privée est essentielle», a fait valoir le Dr Tedros, mais l’OMS pourra vérifier l’authenticité des certificats.

AFP/ 20mn.ch, le 5 juin 2023

Rappels :

« De fausses pandémies jusqu’à ce que tout le monde ait le passeport numérique… et ensuite ils vont le relier aux finances » (Dr Andrew Kaufman)

Philippe Guillemant : « Si on accepte l’identité numérique, ce sera trop tard »

Virginie Joron dénonce le passeport d’identité numérique de l’Union européenne

Le pass vaccinal bientôt intégré au passeport numérique européen : Vous serez numérisé, tracé puis pucé !

L’Union européenne planifie un « passeport de vaccination » depuis 2018