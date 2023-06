Surmortalité de 53.000 personnes en 2022 : comme prévu le vaccin tue plus que leur “virus” télé (même si le petit nombre des victimes tempère la joie de Léon Bloy). Mais la chutzpah aidant, l’OMS prépare la prochaine “épidémie” et les prochains traitements dont les passes et les emprisonnements à vie. Camp de concentration et d’extermination écolo et sanitaire, la planète Bill Gates va nous en faire voir de laides. Ridicules manifs en trottinette électrique bobo à Paris. Partis politiques achetés ou collabos. La masse collée devant sa télé reste et restera « enthousiaste » (Céline) ou « hébétée » (Baudrillard). Priez fort. On répète une nouvelle fois alors : dans ce génocide qui se profile, il faut être deux ; et les « victimes volontaires », lâches et imbéciles ont autant de responsabilités que les « bourreaux volontaires » qui les sacrifient de Wall Street ou Davos.

Lire la suite chez Nicolas Bonnal

Et voilà l’INSEE vient de sortir ses chiffres pour la France en 2022 !



Surmortalité de 53 800, énorme, « plus élevée qu’en 2020 et 2021 », année d’épidémie de covid !



Forçons à l’éclatement de la vérité ! Les responsables doivent payer ! pic.twitter.com/Tcl7JbmXFl — Florian Philippot (@f_philippot) June 6, 2023