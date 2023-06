C’est reparti pour la psy-op ! En plein mois de juillet… 🙂 OD

Une réunion entre les organisateurs du Tour de France et les directeurs sportifs des équipes a permis d’établir le protocole covid qui sera mis en place sur la Grande Boucle le mois prochain.

Trois ans plus tard, même s’il est moins virulent, le covid-19 est toujours là 🙂 et le cyclisme est assurément le sport qui a été le plus touché ces dernières semaines. Personne n’a en effet oublié les nombreux abandons pour cause de test positif au coronavirus 🙂 qui ont émaillé le Giro, et notamment celui de Remco Evenepoel, grand favori et contraint de quitter la course au bout de huit jours alors qu’il avait le maillot rose sur le dos. Les organisateurs du Tour d’Italie avaient dans la foulée remis en place un protocole covid, avec le retour du masque dans les zones de départ, d’arrivée et de podium. Le 1er juillet prochain, c’est le Tour de France qui s’élancera, depuis le Pays basque, et les organisateurs ont décidé d’anticiper en réfléchissant à un protocole covid avant que des cas positifs ne viennent perturber la course 🙂 . Samedi, à la veille du départ du Critérium du Dauphiné, des représentants d’ASO, organisateur du Tour, ont ainsi rencontré les directeurs sportifs des équipes.

Probablement pas de selfies ni d’autographes

Le protocole n’a pas encore été dévoilé officiellement, mais sans surprise, il est prévu, selon l’AFP, un accès limité sur la ligne d’arrivée aux membres des équipes et le port obligatoire du masque pour les journalistes et les invités dans les paddocks. Les coureurs seront, comme en 2020 et 2021, placés dans une sorte de bulle sanitaire 🙂 , avec probablement une interdiction de faire des selfies ou signer des autographes afin de limiter au maximum une éventuelle contagion 🙂 . Dommage pour les fans, mais la santé des coureurs et des suiveurs, ainsi que la crédibilité de la course, passeront par là. Julian Alaphilippe, vainqueur de la 2eme étape ce lundi, est notamment tout à fait favorable à la mise en place d’un protocole : « J’étais l’un des seuls à porter un masque dans l’avion pour venir sur le Dauphiné. C’est peut-être trop, mais j’ai vraiment envie de faire le Tour. Le vélo est peut-être le sport qu’on contrôle le plus. C’est pour ça qu’il y a eu énormément de cas positifs sur le Giro aussi. Ça gâche un peu la fête. Mais il faut s’y faire. J’espère que ce sera fini un jour.«

