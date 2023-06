Ceci N’est PAS un téléphone portable

par Georges Gourdin

Mercredi 7 juin dans la soirée, le Sénat autorise l’activation à distance des téléphones portables pour certaines enquêtes

Cette décision n’émeut pas grand monde. Les naïfs ne se sentent pas concernés : je n’ai rien à me reprocher, pensent-ils. Ce sont les mêmes qui ont cru que « jamais » la « vaccination » ne serait obligatoire.

Il est bien clair que cette mesure d’exception qui ne vise que « les méchants terroristes trafiquants de drogue » sera bien vite étendue à tout le monde. Tout le monde pourra demain être écouté sans même qu’il le sache, « à l’insu de son plein gré ».

Il convient alors de se poser la question que personne ne se pose :

Comment cela est-il TECHNIQUEMENT possible ?

Comment se peut-il que mon téléphone ÉTEINT puisse être activé à distance ? La réponse est confondante : c’est fait pour ! Il apparaît ainsi que tous les fabricants de téléphone mobiles se soient tous mis d’accord pour concevoir et fabriquer des téléphones qui :

• nous géolocalisent,

• nous suivent à la trace,

• nous profilent,

• transmettent nos listes de contact,

• servent de porte-monnaie et bien sûr

• nous écoutent même lorsqu’ils sont éteints.

Pour éteindre vraiment son téléphone portable, il faut enlever la batterie. Ceci permettait de garder son téléphone lorsque la batterie était usée. Les fabricants se sont alors tous mis d’accord pour que la batterie soit intégrée à l’appareil et ne puisse plus être enlevée. Cette obsolescence massive forcée n’a pas beaucoup gêné nos écolos-bobos qui préfèrent se préoccuper du climat.

La machination « Pseudo-pandémie → Faux vaccins → Passe sanitaire → Passe numérique » n’est pas loin. Le Covid n’a servi de prétexte que pour nous contraindre à porter toujours avec soi cet appendice électronique qui n’est qu’un espion.

Bien heureusement ce complot a foiré, mais l’oligarchie ne lâche pas l’affaire et ne rêve que de nous asservir et du reste ne s’en cache pas. Lisez à ce propos Et vous ? Quelle sera votre place dans le Nouvel Ordre Mondial ? du 5 septembre 2022.

Téléphone portable, bracelet électronique : quelle différence ? Le téléphone portable vous trace bien plus encore.

Le téléphone mobile est le bracelet électronique que l’on nous oblige à porter toujours sur soi en attendant la puce qui sera injectée dans notre corps, comme c’est prévu.

Philippe Guillemant, à qui nous nous référons régulièrement dans nos colonnes, ne cesse de nous alerter : l’identité numérique est le préalable à la mise en esclavage.

L’identité numérique passe — dans un premier temps — par le port permanent du téléphone mobile.

Toutes les organisations publiques, privées, commerciales, vos amis, votre famille, tous œuvrent assidûment pour que nous ne puissions plus nous en passer, alors qu’aucune loi ne nous oblige à en posséder un, encore moins à le porter toujours sur soi.

Vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Ce ne sera pas facile car l’oligarchie ne rêve obstinément que de nous asservir et du reste ne s’en cache pas. Lisez à ce propos Et vous ? Quelle sera votre place dans le Nouvel Ordre Mondial ? du 5 septembre 2022. Mais essayez de briser vos chaînes électroniques. Analysez bien vos besoins essentiels et comment vous pourriez faire autrement.

Georges Gourdin, Nice Provence Info, le 12 juin 2023

Bonus :

Carlos Alberto da Costa Armorim (caricaturiste brésilien né en 1964)

Rappels :

Michael Yeadon : « Refusez l’identité numérique et les monnaies numériques de banque centrale ! »

L’enfer des smartphones

Le joueur de flûte cellulaire

Lettre à notre fils qui se bat « pour le climat »