Voiture électrique : les taxes sur le carburant remplacées par des taxes kilométriques ?

Ils ne se priveraient quand même pas de cette manne fantastique ! Vache à lait tu es, vache à lait tu restes… Mais surtout, n’oublions pas que l’objectif des mondialistes est à la fois de paupériser le bétail humain et de l’enfermer dans une prison à ciel ouvert – émissions de CO2 ou pas. La voiture électrique n’est donc qu’une étape vers le vélo, la trottinette et la marche à pied… OD

Généralisation des taxes kilométriques sur les véhicules électriques

Transposer la fiscalité sur les carburants pour éviter le manque à gagner – Une tendance qui se précise dans de nombreux pays

Dans le cadre des politiques menées en vue de réduire les émissions polluantes liées au trafic routier, les pouvoirs publics ont longtemps proposé diverses aides financières pour inciter les particuliers à passer du thermique à l’électrique.

Mais alors que la technologie devient peu à peu mature et que le marché décolle doucement, les incitations financières sont progressivement diminuées avant leur retrait prochain. Et dans la suite logique des choses, ce sont même des taxes qui vont être mises en place.

C’est tout bête, mais un véhicule à moteur à combustion ça consomme de l’essence ou du diesel. Et comme les prix des carburants sont composés à environ 60 % de taxes, cela représente une manne financière qui pourrait s’envoler dans les années à venir. Or il faudra toujours entretenir les infrastructures.

Une tendance qui a commencé à se dessiner il y a quelques années se précise ainsi de plus en plus : la mise en place d’une taxation kilométrique pour les véhicules électriques.

Dès 2020, l’état d’Australie du Sud et celui de Victoria mettaient ainsi en place un système de taxe spécifique aux véhicules 100 % électriques avec une redevance de 2,5 cents de dollar australien par kilomètre parcouru. C’était même la double peine pour les hybrides qui se retrouvaient taxés sur les carburants et sur le kilométrage.

L’an dernier, c’est le Conseil Fédéral suisse qui demandait aux ministères de l’Environnement et des Transports ainsi que des Finances d’étudier la mise en place d’une fiscalité de ce type dans le pays.

Et la tendance continue de se propager puisque c’est maintenant un rapport du Centre For Policy Studies qui vient apporter d’autres perspectives au Royaume-Uni. Le Ministre des Finances Jeremy Hunt a déjà signifié son intention d’introduire une telle taxe d’ici à 2025. La commission restreinte des transports a même été jusqu’à proposer un système de calcul plus complexe qui prendrait en compte les kilomètres parcourus, mais aussi le type de véhicule et la congestion routière en s’appuyant sur les données télématiques pour ajuster la taxation.

D’autres cas similaires ont été vus aux États-Unis dans l’État de Géorgie ou encore au Japon. Si officiellement rien n’est encore fait en France, on ne doute pas que le sujet est scruté de près.

Le Repaire des Motards, le 7 juin 2023

(via Silvano Trotta)

Rappels :

