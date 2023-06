Le mouvement écologiste est une Psy-Op

par Mike Stone

Depuis des décennies, les grands médias nous répètent que le “réchauffement climatique” est le problème le plus urgent de la planète.

C’est un message qui nous a été martelé sans relâche par toutes les formes de médias.

On nous répète que si nous ne nous soumettons pas à des impôts exorbitants, à un gouvernement mondial unique, à des voitures électriques, à des populations humaines regroupées dans des “villes intelligentes” et à la consommation d’insectes au lieu de viande de bœuf, le monde entier s’effondrera bientôt. Ce sont, nous dit-on, les seules options qui s’offrent à nous.

Les enfants à l’école ont subi un tel lavage de cerveau que certains d’entre eux se sont même suicidés. La vie est sans espoir, leur dit-on, parce que l’homme détruit l’environnement. Ces enfants se sont donc suicidés. Ils avaient tellement peur d’une catastrophe climatique à venir qu’ils se sont suicidés.

Prenez tout cela en considération et regardez ce qui vient de se passer. Le barrage de Kakhovka a explosé, déclenchant des inondations massives qui ont fait passer les effets de l’ouragan Katrina pour un minuscule étang à poissons. Etudiez les photos ci-dessous et constatez l’ampleur des dégâts.

L’Associated Press parle d’une « catastrophe environnementale à long terme qui affecte l’eau potable, l’approvisionnement en nourriture et les écosystèmes qui s’étendent jusqu’à la mer Noire… Les experts affirment que les conséquences à long terme seront générationnelles ».

Cela semble assez extrême, n’est-ce pas ? Pourtant, nous n’avons pas entendu un seul mot de la part de Greta Thunberg, le visage mutant du mouvement écologiste désigné par les médias. Pas un mot.

Il y a quelques semaines, les Etats-Unis ont fait sauter le gazoduc russe. Un autre désastre écologique. Et pourtant, pas un mot de Thunberg ou de quiconque au sein du mouvement écologiste.

Revenons quelques mois en arrière, lors du déraillement d’un train dans l’Ohio, qui a entraîné un déversement massif de produits chimiques toxiques. Là encore, pas un mot de Thunberg ni d’aucune voix du mouvement écologiste.

Chacun de ces trois incidents, l’explosion du barrage de Kakhovka, l’explosion du gazoduc russe ou le déraillement de train et le déversement de produits chimiques dans l’Ohio, pris isolément, pourrait être considéré comme la pire catastrophe environnementale depuis des décennies.

Pourtant, ces trois catastrophes se sont enchaînées en l’espace de quelques mois, et ni Greta Thunberg ni aucune autre voix du mouvement écologiste n’a pipé mot. Cela montre bien que l’ensemble du mouvement écologiste n’est rien d’autre qu’une fraude et un canular.

Mais ce n’est pas tout. Rappelez-vous quand Al Gore nous a dit que nos plages et nos rivages seraient tous sous l’eau d’ici 2012 ? Puis la date a été repoussée à 2016 ? Puis à 2020 ? Vous vous souvenez de tout cela ?

Pendant ce temps, Barack Obama et son mari ont acheté une maison de 15 millions de dollars au bord de l’eau à Martha’s Vineyard. Si le réchauffement climatique et l’élévation du niveau des mers étaient vraiment ce qu’Al Gore et d’autres membres du mouvement écologiste nous disent qu’ils sont, Obama n’aurait jamais fait ça. En sa qualité de président, il a reçu des rapports quotidiens des services de renseignement, et c’est probablement encore le cas aujourd’hui. Si ses documents des services de renseignement contenaient ne serait-ce que la moindre allusion à la réalité du réchauffement climatique, il n’aurait jamais dépensé 15 millions de dollars pour une maison au bord de l’océan qui se retrouvera bientôt sous l’eau. Et vous, le feriez-vous ?

Dans la ville de fous où j’habite (Los Angeles), il y a quelques années à peine, les gens avaient la rage au ventre à cause des pailles en plastique. Avant cela, c’était les sacs en plastique. Ils se sont battus comme des diables pour que les deux soient interdits tant bien que mal. Pourtant, aucune personne ayant participé à l’un ou l’autre de ces efforts n’a dit un seul mot sur l’explosion du barrage de Kakhovka, sur l’explosion de ce gazoduc russe ou sur l’accident ferroviaire et le déversement de produits chimiques dans l’Ohio.

Où est Greta ?

Pourquoi elle et ses acolytes ne défilent-ils pas dans la rue pour réclamer la fin de la guerre ? Pourquoi ne sont-ils pas devant les médias 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour réclamer la fin du massacre insensé de notre précieux environnement ?

Peut-être parce que l’environnement n’a jamais été leur préoccupation première.

Voyez-vous comment le monde entier se fait avoir ?

Mike Stone, le 13 juin 2023

Source : henrymakow.com

Traduction Olivier Demeulenaere

