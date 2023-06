Tests PCR, thérapie génique et juteux bavardages sur le climat : Le Davos russe démarre à Saint-Pétersbourg !

Dieu merci, ces jolies dames étaient bien muselées. Sinon, tous ces importants hommes d’affaires non masqués seraient tombés raides morts. (crédit image : forumspb.com)

par Edward Slavsquat

Nous sommes à la mi-juin – vous savez ce que ça signifie. Oui, ça signifie que vous avez survécu à la première moitié de l’année 2023, ce qui n’est pas un mince exploit.

Mais ça annonce aussi le début du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), le rassemblement annuel des meilleurs et des plus brillants de Russie (ainsi que des représentants de divers projets de magiciens de l’espace, des dirigeants de Big Pharma et d’autres membres respectés de la communauté mondiale).

Comme l’a fait remarquer Jaroslav Hašek, « il faut de tout pour faire un monde ». Si je me souviens bien, il faisait référence à une prostituée qui fréquentait des membres des forces armées austro-hongroises.

Le SPIEF de l’année dernière a été un véritable succès. On s’est beaucoup inquiété du fait que la non-guerre empêcherait les meilleurs talents de participer au SPIEF 2022, mais ces craintes se sont avérées non justifiées.

Même le Dr Tedros s’est joint aux festivités, via Zoom, pour discuter de questions profondes, telles que « Dans quel délai la population mondiale sera-t-elle vaccinée, et quelles solutions de coopération internationale peuvent être utilisées pour accélérer ce processus ? », et comment la communauté mondiale peut-elle « renforcer la confiance du public russe dans les effets positifs de la vaccination et le sensibiliser à ceux-ci ? »

Je ne plaisante pas, il s’agit là de sujets de discussion tirés de l’une des tables rondes intellectuellement stimulantes de l’année dernière.

Le SPIEF 2023 s’annonce tout aussi édifiant.

Voici un aperçu du programme de cette année :

–PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’INDICE DU CLIMAT D’INVESTISSEMENT RÉGIONAL RUSSE

–THÉRAPIE GÉNIQUE : EMBARQUER POUR LE FUTUR DÈS AUJOURD’HUI

–ÉCONOMIE DU CLIMAT : LE MARCHÉ DU CARBONE COMME MÉCANISME INNOVANT DE FINANCEMENT EXTRABUDGÉTAIRE DE PROJETS SOCIALEMENT BÉNÉFIQUES

–LE DIALOGUE NUMÉRIQUE DURABLE COMME MOTEUR D’UN MONDE MULTIPOLAIRE

–L’AGENDA CLIMATIQUE CONTRE LA SOUVERAINETÉ TECHNOLOGIQUE : COMMENT TRANSFORMER LES DÉFIS EN OPPORTUNITÉS ?

–DICTATURE NUMÉRIQUE VS SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE : PROBLÈMES, RISQUES, OPPORTUNITÉS

–LA CONSOLIDATION DES COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES À TRAVERS LE MOUVEMENT DES CHAMPIONNATS COMME FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL DURABLE

Vous voyez le tableau.

Bien entendu, des tables rondes seront également organisées sur la dédollarisation et la montée en puissance des BRICS.

À la fin de ces quatre jours (qui ont commencé aujourd’hui), les participants à la conférence auront « l’opportunité de participer à des speed-dating avec des mentors » – ce qui ressemble à un euphémisme dangereusement sexuel pour « réseautage ».

Il va sans dire que tous les participants du SPIEF devront passer un test PCR avant d’être autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’organisation. Le port du masque n’est pas obligatoire.

Comme le veut la tradition, la Sber d’Herman Gref éblouira ce parterre de farfelus avec toutes sortes de gadgets stupides, comme un robot capable de gribouiller.

Mais l’attraction principale sera un faux hologramme du célèbre personnage soviétique Cheburashka, qui devrait « modérer » la table ronde de Sber sur… je ne sais même pas :

Sber fera de Cheburashka le modérateur de sa propre table ronde dans le cadre de sa participation au Forum économique international 2023 de Saint-Pétersbourg. Le personnage aimé par des millions de cinéphiles sera recréé grâce à l’animation 3D et à la technologie deepfake de Sber.

« Le choix de Cheburashka comme modérateur de la session de Sber n’est pas fortuit : compte tenu de la volatilité des informations sur le marché des célébrités et des leaders d’opinion, ce personnage ne créera pas de risques de réputation à l’avenir », a expliqué le service de presse de Sber.

D’accord.

Résumons : Le SPIEF 2023 consistera en quatre jours de thérapie génique hautement durable, numérique, consciente du carbone, multipolaire, dédollarisée, dirigée par les BRICS, testée PCR et 3D-furry. Quelques participants chanceux pourront même jouer au hockey sur amygdales avec des hommes d’affaires chauves en forme de boulettes.

Profitez bien du reste de l’année 2023.

Edward Slavsquat, le 14 juin 2023

Traduction Olivier Demeulenaere

