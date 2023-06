Macron dictateur à vie ? Richard Ferrand voudrait changer la Constitution

Hier dans le Figaro, l’ancien président de l’Assemblée nationale, défait par les électeurs en 2022, a regretté « la limitation du mandat présidentiel dans le temps » et affirmé vouloir revenir sur « tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire », y compris le non-cumul des mandats… Non, vous ne rêvez pas ! OD

*

La proposition du tamagoshi macronien Ferrand d'autoriser un troisième mandat présuppose que Macron serait réélu par tricherie comme les deux premières fois.

Dans leur esprit le seul obstacle n'est donc pas la haine du peuple mais la constitution.

On va leur prouver l'inverse. — Campagnol tvl (@TvlCampagnol) June 18, 2023

*

« Consternant de voir s’agiter réseaux sociaux et médias paresseux sur une proposition stupide que je ne fais pas dans un entretien : modifier la constitution pour la présidentielle de 2027. » Sur twitter, Richard Ferrand, l’ancien président de l’Assemblée nationale et proche d’Emmanuel Macron, est revenu sur la polémique née de ses propos livrés au Figaro dimanche 18 juin.

Consternant de voir s’agiter réseaux sociaux et médias paresseux sur une proposition stupide que je ne fais pas dans un entretien @LeFigaro : modifier la constitution pour la présidentielle de 2027. Panurgisme imbécile. pic.twitter.com/feo8pxg9XF — Richard Ferrand (@RichardFerrand) June 19, 2023

Dans cet entretien, il expliquait vouloir changer « tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire. » Y étaient cités : « la limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats, etc. Tout cela corsète notre vie publique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens. Ça affaiblit notre vie politique en qualité et en densité, et la rend moins attractive. »

Des propos qui avaient provoqué l’ire des opposants à la majorité présidentielle, y voyant une volonté manifeste de changer la constitution, notamment en ce qui concerne la l’impossibilité pour le président de la République d’effectuer un troisième mandat de suite. Un cas de figure auquel sera confronté Emmanuel Macron en 2027. « Cela ne lui suffisait déjà pas au roi Macron de retirer de facto le droit de vote à l’Assemblée nationale, il faudrait maintenant qu’il étende son règne une troisième fois ? », avait notamment réagi Manon Aubry, eurodéputé de La France insoumise.

Des propos qui trouvaient un écho à ceux de Mathilde Panot, cheffe de file de LFI à l’Assemblée nationale : « et pourquoi pas restaurer l’Empire avec Macron 1er ? Richard Ferrand, le visage de la dérive autocratique de la Macronie ».

Des réactions nées d’une mauvaise lecture de ses propos, selon Richard Ferrand, dénonçant un « panurgisme imbécile ».

Source : Orange actualités