Nouvelle-Zélande : Jacinda Ardern récompensée pour sa gestion de la “pandémie”, alors que le nombre de décès continue d’augmenter et que la répression médiatique s’intensifie

par Igor Chudov

En 2023, le nombre de décès est supérieur de 25 % à la normale, mais il est caché au public.

Le gouvernement néo-zélandais a décerné le titre de « dame » – la deuxième plus haute distinction du pays – à son ancienne Première ministre, Jacinda Ardern.

Ce prix lui a été décerné pour avoir « guidé le pays dans la lutte contre la pandémie de la Covid ».

Qui a remis à Jacinda cette distinction suprême ? Son nouveau Premier ministre, Chris Hipkins. M. Hipkins était le ministre de Jacinda chargé de la réponse à la Covid-19 ; en lui remettant la plus haute distinction pour sa gestion de la pandémie, il s’est donc implicitement « honoré » lui-même.

Jacinda a pris des mesures très inhabituelles pendant la pandémie. Son gouvernement a interdit aux citoyens néo-zélandais de retourner dans leur propre pays. Elle a également soutenu une « société à deux vitesses », privant les Néo-Zélandais non vaccinés de leurs droits constitutionnels et en riant :

Comment se porte la Nouvelle-Zélande, fortement vaccinée ? Consultez la base de données sur la mortalité à court terme. En 2023, les Néo-Zélandais meurent à un rythme d’environ 25 % supérieur à la moyenne.

Une politique de lutte contre la pandémie réussie ne se traduirait pas par une surmortalité d’environ 25 % au cours de la quatrième année de la pandémie. Les autorités insistent sur le fait que la Covid n’est pas responsable de la plupart de ces décès, ce qui laisse planer un mystère sur la cause réelle.

La plupart des Néo-Zélandais ignorent que leur risque de décès a augmenté d’un quart parce que la presse de leur pays ne parle pas de la surmortalité. Le silence et la méconnaissance du public ne sont pas accidentels : le gouvernement intensifie sa répression sur les réseaux sociaux et dans les médias.

L’initiative « Safer Online Services » détaille un nouveau plan de censure

En juin dernier, le gouvernement néo-zélandais a dévoilé son initiative pour des « services en ligne et des plateformes médiatiques plus sûrs ».

Le gouvernement propose de créer « une nouvelle autorité de régulation du secteur » dotée de pouvoirs de sanction à l’encontre des « plates-formes médiatiques » :

Le nouveau régulateur veillera à ce que les plateformes de médias sociaux respectent les codes visant à assurer la sécurité des personnes. Les services de médias tels que les chaînes de télévision et les stations de radio devront également respecter de nouveaux codes adaptés à leur secteur d’activité. L’autorité de régulation aurait le pouvoir de vérifier les informations fournies par les plateformes pour s’assurer qu’elles respectent les codes et pourrait imposer des sanctions en cas de manquement grave. Cela permettrait de s’assurer que tout le monde respecte les mêmes règles et que la sécurité des consommateurs est une priorité.



Bien que la proposition fasse l’éloge de la « protection des enfants », elle passe rapidement au « discours de haine », au droit du gouvernement de supprimer et de bloquer des contenus, et bien plus encore :

Continuer à supprimer et à bloquer l’accès aux contenus les plus préjudiciables – les interventions gouvernementales visant à censurer les contenus et à criminaliser les comportements associés resteraient à l’extrême limite des préjudices. Le nouveau cadre maintiendrait les sanctions pénales pour le traitement des contenus « répréhensibles » (illégaux), y compris le pouvoir d’émettre des avis de retrait pour ce type de contenu.

Un rôle de censure serait toujours prévu, avec des pouvoirs permettant de déterminer si les contenus les plus préjudiciables doivent être classés comme illégaux à la création, à la possession ou au partage.

En cas de non-respect des exigences, les auteurs, créateurs et éditeurs pourraient être suspendus, supprimés ou empêchés d’accéder aux services des plateformes. Ils pourraient également être inscrits sur une liste noire en cas de comportement préjudiciable répété.

Les plateformes réglementées devront mettre en œuvre des codes de pratique approuvés qui répondent aux objectifs de sécurité fondamentaux et aux attentes minimales imposés par la loi.



La Nouvelle-Zélande prévoit d’utiliser l’intelligence artificielle pour effectuer la censure :

des garanties et des barrières pour dissuader le téléchargement et la création de contenus à risque – par exemple, des délais ou des exigences de vérification pour des types de contenus spécifiques.

des méthodes permettant d’identifier les contenus préjudiciables et d’empêcher la manière dont ils sont partagés et amplifiés. Il s’agirait notamment de moyens de supprimer ces contenus, par exemple

– par des pratiques de modération humaine et d’intelligence artificielle (IA)

– la réduction de la visibilité du contenu

– en supprimant les individus et les entités récidivistes – par exemple en identifiant les robots et les comptes de trolls qui publient régulièrement des contenus dangereux – à l’aide de marqueurs d’authenticité.



Quoi qu’il en soit, je ne suis pas citoyen de la Nouvelle-Zélande et je ne peux donc pas dire à ce pays comment il doit se gouverner.

Ce que je peux dire, cependant, c’est que je suis vraiment désolé pour les citoyens de ce pays lointain, qui ont perdu leurs protections constitutionnelles, qui meurent à un rythme excessif, qui sont largement inconscients du danger qu’ils courent, et dont le gouvernement est plus intéressé à cacher la vérité à la population et à décerner les plus grands honneurs à ses membres.

Jacinda mérite-t-elle sa « dame » ? Ou mérite-t-elle autre chose ?

Igor Chudov, le 5 juin 2023

Traduction SLT

