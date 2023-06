« Ne leur pardonnez pas ! Ils savent très bien ce qu’ils font »

(Kairos Presse, 15 juin 2023 – cliquer sur l’image)

Jean-Michel Jacquemin-Raffestin est spécialiste des mensonges d’Etat. Il s’est notamment intéressé à ceux liés au nucléaire : Tchernobyl et Fukushima, et a publié plusieurs ouvrages. Quand l’événement Covid-19 arrive, il se dit que quelque chose ne va pas dans leur scénario. Au début de la vaccination de masse, il observe les données américaines au premier trimestre 2021 : les chiffres sont alarmants, mais ni médias de masse ni politiques ne disent quelque chose… Ceux qui ont fait peur, dramatisé quand il n’y avait aucune raison et se sont tus quand il fallait informer sur les effets secondaires dramatiques des injections, savent très bien ce qu’ils font. Seront-ils jugés, d’une manière ou d’une autre ?

