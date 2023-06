Ils n’ont pas fini de détruire l’Ukraine qu’ils se réunissent déjà pour la reconstruire

En se frottant les mains à l’idée de tout l’argent qu’ils vont pouvoir faire… sur le dos des peuples dont ils organisent méthodiquement la ruine. Et qu’ils veulent “reconstruire” eux aussi… mais en mieux ! « Build Back Better », vous connaissez la chanson de ces grands pervers… You’re not in the club ! OD

Guerre en Ukraine : plus de 400 milliards de dollars à trouver… 60 pays se réunissent pour préparer la reconstruction du pays

Dirigeants et représentants de plus de 60 pays sont attendus ce mercredi 21 juin et demain jeudi, à Londres, pour une conférence sur la reconstruction de l’Ukraine.

Reconstruire les infrastructures, déminer, redresser l’économie, financer les services publics… Dirigeants et représentants de plus de 60 pays sont attendus ces mercredi et jeudi à Londres pour une conférence sur la reconstruction de l’Ukraine, qui cherche à mobiliser Etats, entreprises et grandes institutions financières. Si les besoins immédiats sont évalués à 14 milliards par la Banque mondiale, le redressement plus global de l’économie du pays coûtera 411 milliards de dollars selon une étude récente de la Banque mondiale, l’ONU, l’Union européenne et le gouvernement ukrainien. Une somme appelée à grossir à mesure que le conflit se poursuit.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, dont le pays est l’un des soutiens les plus actifs de Kiev, doit ouvrir cette conférence. Participeront aussi la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken ou encore la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera présent à distance par vidéo.

Lire la suite sur LADEPECHE.fr

(Merci à Veracruz)

Rappels :

Occupé à détruire méthodiquement la France, Macron trouve le temps et l’argent pour la « reconstruction de l’Ukraine »

La guerre en Ukraine est la continuation du Covid par d’autres moyens… La cible, c’est nous !

« Ceux contre qui nous devrions nous battre continueront à vivre »

Voir aussi :

Isabelle Lasserre, journaliste au Figaro, explique que cette guerre, finalement, est « une chance inouïe pour l’Ukraine » !

Source : Twitter