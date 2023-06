Pourquoi le Grand Remplacement, le métissage forcé ? Mais parce que ça ne marche pas ! Parce que ça détruit !

Comme la théorie du genre, la promotion du LGBTQ+, les fausses pandémies, l’arnaque climatique… Ils sont engagés dans une démolition contrôlée de la civilisation telle que nous l’avons connue. Pour le “meilleur”… et surtout le pire. Ordo ab chaos. Dites NON ! OD

Citation de l’écrivain et journaliste Martin Peltier sur le grand remplacement :

Certains demandent : mais pourquoi procèderaient-ils au grand remplacement, quel intérêt, quel but ? Ils en sont au stade de réflexion qui était le mien au début des années quatre-vingt. Mais pourquoi tous ces Harlem qu’on installe quand on sait qu’Harlem n’a pas marché ? Réponse, précisément parce qu’Harlem ne marche pas et qu’à travers lui on détruit une société. La principale vertu du vivre ensemble, sa raison d’être, c’est qu’il ne marche pas. C’est un outil de la révolution. La révolution se nourrit aujourd’hui entre autre de la guerre des races, avec la guerre des “genres”, la guerre des orientations sexuelles, et d’autres guerres fantasmatiques, la guerre du climat, la guerre des virus, la guerre des classes. Comme je l’écrivais dans cet excellent livre – et prémonitoire- qu’est la révolution arc-en-ciel : le grand remplacement est un détail (important) de la révolution arc-en-ciel.

Martin Peltier