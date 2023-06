Rébellion armée du groupe Wagner en Russie. Pour qui roule Prigojine ?

Ce « putsch » est-il le retour de boomerang d’une guerre en Ukraine qui n’est (comme je le dénonce depuis le début) que du théâtre ? Le coup de sang d’un homme qui refuse que sa milice intègre l’armée russe régulière ? Un coup de force soutenu par des oligarques anti-Poutine ? Par l’OTAN ? Par Poutine lui-même ? Il est encore trop tôt pour se prononcer. OD

La milice de Prigojine, Wagner, marche sur Moscou. Après avoir repris Rostov, elle aurait dépassé Voronej à l’intérieur de la Russie, actuellement à Toula et Lipietsk

Pour qui roule Prigojine ? Est-il instrumentalisé par l’OTAN ? Ou bien dénonce-t-il une guerre où les dés sont pipés visant à durer éternellement ? Un prétexte pour un changement de régime et/ou pour renforcer Poutine en nettoyant le commandement russe ? Une diversion dans l’offensive russe en Ukraine ?

Les tensions entre l’armée russe et le groupe Wagner ont considérablement augmenté. Les revendications du fondateur de Wagner, Prigojin, au sujet d’un assaut concerté de l’armée russe sur les camps de Wagner ont initié une insurrection généralisée. Des informations sont apparues le matin sur le positionnement des unités armées de Wagner autour du District militaire du Sud. Les citoyens russes suivent ces événements en direct depuis des distances étonnamment rapprochées. Yeni Safak

Prigojine critique le commandement russe, il dénoncerait l’action russe en Ukraine. Selon ses dires il n’y aurait pas eu de menaces ukrainiennes contre la Russie avant la guerre menée par la Russie en Ukraine. Il avait aussi critiqué le manque de volonté du commandement militaire russe dans ses combats en Ukraine et son manque de soutien notamment à Bakhmout. Hier, il a déclaré vouloir renverser le commandement militaire russe. Ses troupes miliciennes de Wagner avanceraient dans les terres russes, auraient prises le QG militaire de Rostov-sur-le don sans combat qui est le centre névralgique dans le sud de la Russie pour l’armée russe en Ukraine. Il serait allié avec un certain nombre de hauts gradés russes.

-AFP 24.06.23 Prigojine affirme avoir pris le QG militaire de Rostov « sans un coup de feu »



Ses mercenaires auraient dépassé Voronej. Ils disposeraient de 150 véhicules militaires. Poutine dénonce une trahison contre le peuple russe : « C’est un coup de poignard contre la Russie et le peuple russe« . La milice Wagner constitue-t-elle la véritable offensive ukrainienne de l’OTAN ? Prigojine avait dénoncé auparavant les attaques de l’armée russe contre ses troupes notamment en les faisant bombarder.

– Guerre en Ukraine : Wagner attaqué par l’armée régulière ? Prigojine capture un colonel russe qu’il accuse d’avoir voulu tuer ses hommes (La Dépêche.fr)

