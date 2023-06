Enfin une journaliste des médias mainstream qui pose les bonnes questions ! Elena Volochine a parfaitement compris que tout ce qu’on nous raconte sur la “rébellion” puis le “retrait” de Prigojine, tant côté russe qu’occidental, n’est que du vent. « Un leurre » en effet… Une maskirovka ! OD

(France 24, 25 juin 2023)

Au lendemain d’une journée marquée par l’avancée du groupe Wagner sur Moscou et la volte-face d’Evguéni Prigojine, « on ne peut que poser des questions et répondre par des hypothèses », estime notre ancienne correspondante en Russie, Elena Volochine, pour qui il ne faut pas prendre pour argent comptant la version officielle du retrait du patron de Wagner en Biélorussie.

« En 24 heures, Evguéni Prigojine entre en Russie comme dans du beurre et avance avec une colonne de blindés jusqu’à 200 kilomètres au sud de Moscou… Rappelons-nous ce qui se passe quand Vladimir Poutine déclare des opérations antiterroristes… »

« Et puis tout d’un coup, toutes les poursuites sont abandonnées, il a l’immunité alors qu’il est déclaré terroriste numéro 1, traître numéro 1. Et là surgit Alexandre Loukachenko, le vassal de Vladimir Poutine, et il l’invite en Biélorussie… »

« La Biélorussie n’est qu’une base arrière de la Russie. Une antichambre noire. »

« Loukachenko n’a pas servi d’intermédiaire. Il sert de vassal, il fait ce qu’on lui dit de faire. »

« Quel a été le rôle réel de Prigojine ? On l’ignore. Que va-t-il faire après tout ça ? On l’ignore aussi. C’est pour ça qu’il “part” en Biélorussie… Il faut le faire disparaître médiatiquement. »

« Ce sont les services secrets russes qui ont créé Evguéni Prigojine et la milice privée Wagner… Quelles sont les forces de sécurité qui sont derrière Prigojine et quelles sont celles qu’il défie ? C’est ça la vraie question. »