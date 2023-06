Et maintenant, on nous menace de coupures d’électricité à cause de la “sécheresse” !

Le réchauffisme, comme la guerre en Ukraine, doit servir d’accélérateur du Great Reset… OD

Pour refroidir les centrales nucléaires, les cours d’eau sont pompés puis rejetés à une température plus élevée. Mais avec la sécheresse, certaines installations sont contraintes d’abaisser leur puissance, voire de s’arrêter.



Avec des étés de plus en plus en proie à la sécheresse, les centrales nucléaires risquent de chauffer.

Comme le rappelle Capital ce dimanche 25 juin, les centrales sont situées en bord de fleuve afin de refroidir les installations. Mais en période de sécheresse, les cours d’eau sont déjà à un niveau faible et ce pompage accentue leur réchauffement.



Pour limiter les effets des prélèvements, certains sont contraints d’abaisser leur puissance, voire de les arrêter, comme ce fut le cas en 2022. L’an passé, six centrales avaient été contraintes de réaliser des coupures. Cette année, les arrêts devraient se poursuivre et même s’accroître. « Ces indisponibilités estivales pourraient être multipliées par trois ou quatre à échéance de 2050 », avait expliqué Annie Podeur, présidente de la deuxième chambre de la Cour des comptes, lors d’une présentation au Sénat en mars dernier.

En effet, comme le rappelle Capital, 51 % de l’eau puisée dans l’Hexagone permet de refroidir les centrales électriques, essentiellement nucléaires. « Au cours de l’été 2022, les lacs sont arrivés à leur minimum historique », a rappelé auprès de nos confrères, Emmanuelle Verger, la directrice d’EDF Hydro, la filiale chargée des gros barrages avec des retenues d’eau. Et avec un hiver sec, les stocks ne se sont pas renfloués. Sauf que l’eau ne sert pas qu’à refroidir les centrales. Elle est aussi utilisée pour l’agriculture, le tourisme ou la consommation d’eau potable. Pour s’adapter, EDF veut tester la récupération de vapeur d’eau à la sortie des tours aéroréfrigérantes.

Orange actualités, le 26 juin 2023

