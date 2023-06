Anthony Fauci va finir sa carrière à la Georgetown University, où il a lui-même été formé aux « valeurs jésuites »

Le Dr Fauci est également diplômé de la Regis High School de New York en 1958 et du College of the Holy Cross en 1962 – deux institutions jésuites qui, dit-il, cultivent la rigueur intellectuelle et le service des autres.

Il faut savoir que l’université de Georgetown, à Washington, est le bastion des jésuites aux Etats-Unis. Fondée en 1789, elle a servi – entre autres – de vivier à des générations d’agents et de cadres de la CIA. De même, un grand nombre de professeurs de l’université sont d’anciens fonctionnaires de l’agence de Langley ou d’autres organes de la sécurité nationale. OD

« Après avoir consacré 54 ans de sa vie au service public (sic), le Dr Anthony Fauci a choisi l’université de Georgetown pour jouer un rôle majeur dans la prochaine étape de sa carrière. A partir du 1er juillet, le Dr Fauci sera « Distinguished Professor » au sein du département de médecine de l’école de médecine, dans la division des maladies infectieuses, une division universitaire qui fournit des soins cliniques, mène des recherches et forme les futurs médecins aux maladies infectieuses ».

[…]

« Je suis ravi de rejoindre la grande famille de Georgetown, une institution imprégnée d’excellence clinique et universitaire qui met l’accent sur la tradition jésuite du service public », a déclaré M. Fauci. « C’est une suite naturelle à ma carrière scientifique, clinique et de santé publique, qui s’est fondée sur mes années de lycée et d’université où j’ai été en contact avec la rigueur intellectuelle, l’intégrité et l’esprit de service des institutions jésuites. »

« Tout au long de sa carrière, le Dr Fauci a incarné la valeur jésuite du service des autres, et nous lui sommes reconnaissants de pouvoir compter sur son expertise, son solide leadership et son engagement à guider la prochaine génération de leaders pour répondre aux problèmes urgents de notre époque », a déclaré John J. DeGioia, président de Georgetown.

Source : georgetown.edu

(Georgetown University, 26 juin 2023)

Rappels :

Dr Fauci en 2017 : Trump sera confronté à une « épidémie surprise » !

Fauci et la grande arnaque du Sida

Anthony Fauci et Deborah Birx seront-ils un jour jugés pour leurs crimes ?

Port du masque : Refusez la soumission !

World Control Program : la Fondation Bill et Melinda Gates