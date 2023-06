Elle se fait euthanasier plutôt que de subir les dommages du “vaccin”

Katarina Pavelek, jeune actrice du dernier Tarantino, vient de se faire euthanasier après avoir développé une maladie neurologique incurable suite au vax. Et comme elle a eu l’outrecuidance de cibler la cause de son état, aucun mot dans les médias…

« Bonjour, au cours des 10 derniers jours, je suis tombée gravement malade et je suis de nouveau confinée à la maison, incapable de faire quoi que ce soit. Mon corps est trop faible pour lutter contre cette maladie et je n’ai plus de force. J’ai donc pris la décision de mettre fin à mes jours à l’hôpital Pagasos en Suisse. On m’a diagnostiqué une maladie neurologique chronique incurable, l’EM/SFC, causée par une piqûre de rappel, en plus d’une suspicion de SLA respiratoire. Cette maladie m’a rendue handicapée, incapable de travailler ou d’avoir une vie sociale et incapable d’apprécier la vie tout court. La respiration est devenue de plus en plus difficile et douloureuse pour moi et ma fonction pulmonaire est en déclin. Je vous remercie pour votre amitié et votre soutien au cours de l’année écoulée. La piqûre de rappel que j’ai reçue il y a plus d’un an a complètement détruit ma santé, mon corps et ma vie. Il n’y a pas d’autre moyen de mettre fin à mes souffrances que la décision que j’ai prise. »

