La marionnette de l’Elysée invoque les jeux vidéo, les réseaux sociaux et la responsabilité des parents. Pendant ce temps-là, le saccage continue…

Macron dénonce « une instrumentalisation inacceptable de la mort d’un adolescent »… Mais par qui ? Quel toupet ! OD

Ce qu’a dit Emmanuel Macron devant la cellule de crise

Le chef de l’État a dénoncé « une instrumentalisation inacceptable de la mort d’un adolescent » et annoncé que « des moyens supplémentaires » vont être déployés par le ministre de l’Intérieur.

« Face à cela, je condamne avec la plus grande fermeté toutes celles et ceux qui utilisent cette situation et ce moment pour essayer de créer le désordre et d’attaquer nos institutions. Ils portent une responsabilité de fait accablante. Et je condamne avec la plus grande fermeté, nous les condamnons tous, ces violences pures et injustifiables qui n’ont aucune légitimité », a poursuivi Emmanuel Macron. Le président se félicite de la réponse « rapide et adaptée » des forces de l’ordre. « La décision a été prise d’annuler plusieurs événements festifs et plusieurs rassemblements dans les départements qui sont les plus sensibles », a-t-il encore précisé.

Le président de la République a profité de cette prise de parole pour appeler « tous les parents à la responsabilité » qui, selon lui, doivent garder leurs enfants à la maison. « Il est clair que le contexte que nous vivons, on le voit, est la résultante de groupes parfois organisés, violents et équipés, que nous condamnons, que nous appréhendons et qui seront judiciarisés, mais également de beaucoup de jeunes. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes », observe-t-il. « C’est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse clairement s’exercer. (…) La République n’a pas vocation à se substituer à eux ».

