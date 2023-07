Emeutes : Macron annonce la répression… de la liberté d’expression

Ce ne sont pas les jeunes des quartiers qui font peur au pouvoir. Il est leur allié, leur partenaire et même leur “parrain”. Non, ceux que Macron et ses maîtres craignent vraiment, c’est la “majorité silencieuse” des Français – ceux qui votent, travaillent et paient leurs impôts… qui ne doivent surtout pas se réveiller et comprendre dans quel monde on les embarque. L’un des objectifs du chaos organisé ces jours-ci était donc de fournir le prétexte à une censure d’Internet et des réseaux sociaux. Ces derniers étant, on le sait, responsables de tous nos maux avec les jeux vidéo… OD

Emeutes en France : en cas de crise, Macron n’exclut pas de « couper » les réseaux sociaux

Face aux maires dont les villes ont été touchées par les émeutes, le président de la République a évoqué de potentielles mesures visant à bloquer l’accès aux réseaux sociaux.

Après que le gouvernement a pointé du doigt le rôle des réseaux sociaux dans les émeutes qui ont touché la France après la mort de Nahel, Emmanuel Macron s’est prononcé sur le sujet dans une réunion face aux 220 maires dont les communes ont été concernées. Et le chef de l’État en a profité pour communiquer sur l’épineux sujet de la régulation des plateformes.

« Nous avons besoin d’avoir une réflexion sur l’usage des réseaux sociaux chez les plus jeunes. […] Sur les interdictions que l’on doit mettre. […] Et quand les choses s’emballent, il faut peut-être se mettre en situation de les réguler ou de les couper. Il ne faut surtout pas le faire à chaud, et je me félicite qu’on n’ait pas eu à le faire », a résumé Emmanuel Macron face aux élus, selon les informations de BFMTV.

« Mais je pense que c’est un vrai débat que l’on doit avoir, à froid. Parce que quand ça devient un instrument de rassemblement ou pour essayer de tuer, c’est un vrai sujet », a ajouté le chef de l’État

3 jours après que j'ai dit que les réseaux sociaux étaient la cible, #Macron parle de les couper.

Notez ensuite le petit jeu de l'opposition indignée. L'étape d'après? "On ne va pas couper MAIS on peut…" Supprimer des contenus? introduire l'id numérique? https://t.co/yurQRIsgy8 — Momotchi (@mmtchi) July 4, 2023

Petite piqure de rappel :

Je vous signale que c'est la même équipe qui a géré la mascarade pandémique qui veut couper les réseaux sociaux pour éviter les émeutes , la même équipe …

Je vous laisse juger par vous-même pic.twitter.com/kl4BqgEvjA — Le jour viendra où le peuple vaincra (@NaphtalineLeBon) July 4, 2023