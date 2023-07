Grand Reset : Quand les mondialistes tenteront-ils d’introduire leur système de monnaie numérique ?

par Brandon Smith

Je voudrais que vous imaginiez un instant un monde futur dans lequel tout ce que nous savons aujourd’hui sur le fonctionnement et la survie au sein de l’économie est complètement bouleversé. Ce monde est devenu entièrement numérique, ce qui signifie que les gens vivent dans une société sans argent liquide où les interactions monétaires physiques sont abandonnées ou interdites, remplacées par des CBDC. Toutes les transactions sont suivies et tracées, rien n’est plus privé à moins d’opérer en tant que criminel au sein d’un marché noir.

Par extension, la production est ouvertement supprimée et microgérée. Les petites entreprises appartiennent au passé et seul un groupe restreint de grandes sociétés travaillant directement avec le gouvernement est autorisé à opérer. Ce n’est pas seulement que l’argent liquide est proscrit et que tout le monde doit s’appuyer sur un registre numérique, les voies et les réseaux de données que nous utilisons pour transférer des fonds sont également contrôlés. À l’instar du réseau de données SWIFT, les globalistes ont la possibilité de verrouiller les paiements par internet, les comptes individuels et les comptes d’entreprise, et d’empêcher les gens de transférer des fonds d’un endroit à l’autre.

Pendant ce temps, des systèmes de surveillance basés sur l’intelligence artificielle passent au crible des millions de transactions chaque minute, à la recherche d’“anomalies“. L’algorithme est conçu pour identifier toute personne ayant trouvé un moyen de contourner le suivi des données – des personnes qui souhaitent rester anonymes.

L’internet existe toujours, mais il n’est plus qu’une coquille vide. La population l’utilise régulièrement pour accomplir des tâches nécessaires et rechercher des informations, mais les fournisseurs de données sont sévèrement limités. Les crypto-monnaies ne sont pas une option comme alternative aux CBDC, car les échanger en ligne déclenche immédiatement des drapeaux rouges pour l’IA-dans-le-ciel.

Seuls les sites web approuvés par le gouvernement sont autorisés à exister, avec des règles détaillées limitant ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils peuvent dire. Les chatbots de l’IA fournissent au public la plupart de ses informations, et les globalistes contrôlent les paramètres des chatbots. Les gens n’entendent jamais que les nouvelles que les élites veulent qu’ils entendent. Toutes les données contraires sont éliminées. Elles ne sont pas tant interdites que simplement omises des archives jusqu’à ce que les personnes qui s’en souvenaient aient disparu depuis longtemps.

Cela peut sembler relever de la science-fiction, mais TOUTE cette technologie existe déjà et est actuellement testée par des institutions mondialistes, dont la Banque des règlements internationaux et le FMI.

Il n’y a pas si longtemps, pendant la peur de la pandémie de grippe aviaire, des organisations comme le Forum économique mondial ont commencé à promouvoir à grande échelle un concept appelé la “Grande Réinitialisation”. Il s’agissait d’un programme dont on parlait parfois à voix basse dans les conférences de banquiers il y a 15 ans, mais désormais, la réinitialisation était ouvertement promue dans les médias et à Davos. Il s’agit d’un nouveau paradigme économique, d’une révolution dans laquelle l’IA dirige tout, l’humanité est reléguée à un nombre limité d’emplois vitaux et une nouvelle forme de socialisme technologique régit nos vies. La propriété privée serait mise de côté et la population vivrait au jour le jour dans une “économie partagée” où personne ne posséderait rien et où tout serait emprunté au système collectif.

La réinitialisation, ou la quatrième révolution industrielle comme ils l’appellent parfois, serait le début d’un nouvel âge terrifiant du féodalisme. C’est un retour au modèle oligarchique et paysan, un retour à l’esclavage. L’individu moyen ne serait autorisé à travailler que pour survivre, jamais pour accumuler des richesses pour l’avenir. Et la survie de chaque paysan dépendrait entièrement de son accès au système, qui pourrait lui être retiré en appuyant sur un bouton.

Le premier pas vers ce cauchemar dystopique serait un système mondial de monnaie numérique. Sans une société sans argent liquide, les globalistes n’auraient pas le pouvoir d’appliquer les autres éléments de leur “Reset”. Mais quand et comment vont-ils mettre en œuvre cette monstruosité, et pourquoi quelqu’un l’adopterait-il ?

Les globalistes ont tendance à opérer par étapes, mais ils exploitent parfois des crises dramatiques pour effrayer la population et l’amener à se conformer à des politiques qu’il aurait fallu des décennies pour mettre en place autrement. Nous l’avons vu clairement avec la pandémie ; la plupart des concepts du Reset ont été révélés au public pendant cette période, peut-être parce que les globalistes pensaient qu’ils avaient tout dans le sac et que personne ne pouvait les arrêter.

Mais la crise de la Covid-19, dont le taux de mortalité par infection est minime, n’a pas réussi à effrayer suffisamment les gens et l’opportunité s’est effondrée. Aujourd’hui, la question est de savoir quand ils vont réessayer.

La plupart des organisations globalistes mentionnent systématiquement l’année 2030 comme leur calendrier pour achever les nombreux projets qu’elles ont mis en place, y compris la “Grande Réinitialisation” ainsi que de multiples objectifs en matière de climat et de taxation du carbone. Le WEF l’appelle “un contrat social pour transformer notre monde d’ici 2030“. L’ONU l’appelle simplement “Agenda 2030“.

Cela signifie que l’establishment veut mettre en place sa grille de contrôle d’ici sept ans ou moins. Ce serait impossible sans une crise aux proportions épiques, mais il faudrait d’abord introduire un certain nombre de mécanismes futurs à titre d’essai. Ainsi, lorsque la catastrophe se produira, le public sera habitué aux solutions que les élites lui demanderont d’adopter plus tard.

Dans le cas des monnaies numériques, les crypto-monnaies ont déjà été largement diffusées dans les médias populaires. La plupart des gens ne possèdent pas de crypto-monnaie et presque personne ne l’utilise, mais ils en ont tous entendu parler. Les CBDC suivront probablement la vague des crypto-monnaies et seront présentées comme une option cryptographique “plus sûre et plus stable”.

Pour l’instant, l’Australie semble être le principal cobaye pour l’introduction des CBDC auprès d’une large population occidentale. Ses programmes pilotes devraient s’achever cet été et les transactions internationales ont été réalisées à l’aide de l’unité eAUD. Cependant, ils n’ont pas révélé quand ils pourraient introduire la monnaie sur les marchés des changes ou auprès des citoyens. Le fait est que le système existe et qu’il peut être copié et adopté par d’autres pays.

Au fond, les globalistes savent que des pays comme l’Amérique n’accepteront pas un système totalement dépourvu d’argent liquide sans un effondrement complet de leur monnaie et de leur économie. Cela n’arrivera pas autrement, et je doute que beaucoup d’Américains acceptent un tel système même après un effondrement. La majorité des Américains, 59 %, déclarent qu’ils aiment avoir de l’argent liquide sur eux pour divers achats.

Bien que les consommateurs occidentaux effectuent plus souvent leurs paiements par carte bancaire, ils apprécient toujours d’avoir de l’argent physique lorsqu’ils en ont besoin. Les implications d’une surveillance numérique complexe de chaque achat et de chaque transfert de fonds n’échappent pas à une grande partie de la population. Les gens savent que s’ils permettent au gouvernement d’accéder à leur portefeuille, ces informations seront utilisées contre eux. Si l’on supprime la possibilité d’anonymat, des millions de personnes résisteront, même si elles n’ont rien de particulier à cacher.

La conversion à un système sans numéraire nécessiterait une calamité et de la force, une crise généralisée aux États-Unis et dans une grande partie du monde occidental au cours des prochaines années, ainsi que quelques années supplémentaires ou plus de reconstruction pour mettre en place les mécanismes de la CBDC. Les petites entreprises devraient être retirées du tableau, ce qui ne laisserait que les grandes sociétés qui pourraient alors refuser d’accepter l’argent liquide comme moyen de paiement de la part des consommateurs. Il s’agirait là d’une méthode permettant d’accélérer la mise en place d’un système sans numéraire, au même titre que la confiscation pure et simple des monnaies papier par le gouvernement.

Cela dit, il existe un autre moyen assez brutal de pousser les Américains vers les CBDC que les globalistes semblent vouloir accélérer : la mort du statut de monnaie de réserve mondiale du dollar. Il y a seulement cinq ans, les sceptiques affirmaient que le dollar serait roi pendant de nombreuses décennies. Aujourd’hui, ces mêmes personnes sont étrangement silencieuses alors que le FMI annonce sa propre CBDC mondiale appelée “UMU” et que les pays du BRIC s’éloignent rapidement du billet vert dans leurs échanges bilatéraux. Si le dollar américain perd la majorité de son pouvoir d’achat en raison de l’inflation et de la perte de son statut de réserve, il sera peut-être plus facile de convaincre la population de l’abandonner au profit d’un substitut numérique.

Si nous prenons le calendrier globaliste de 2030 comme limite effective, cela signifie qu’une autre crise encore plus répandue que la pandémie Covid devrait se produire bientôt pour que les élites obtiennent ce qu’elles veulent. Plus elles attendront, plus les gens seront sensibilisés à leur programme et moins celui-ci aura de chances d’aboutir.

Brandon Smith, Alt-Market.us, le 20 juin 2023

Traduit par Hervé pour versouvaton.wordpress.com

Rappels :

Projet Icebreaker : le début d’un système de monnaie numérique unifié à l’échelle mondiale ?

L’effondrement du dollar est lancé – L’Arabie saoudite annonce la fin du pétrodollar

Les banques centrales du monde entier sont lancées dans une course effrénée vers les monnaies numériques, tandis que les villes se convertissent aux infrastructures « intelligentes » : un réseau de surveillance et de contrôle est en train de se mettre en place sous nos yeux

Allons-nous bientôt basculer vers un système de « monnaies digitales de banques centrales » (CBDC) ?