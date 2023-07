Le feuilleton ukrainien continue : Scalpez-les tous !

Je fais de l’humour car, encore une fois, on se paie notre tête. Les médias de grand chemin claironnent que les missiles SCALP dont Macron a annoncé la livraison à l’Ukraine sont redoutables, que le Kremlin a tout de suite réagi en annonçant qu’il allait prendre des « contre-mesures », etc. mais “oublient” pour la plupart de mentionner un détail qui a pourtant son importance : Paris a bien insisté sur le caractère « non escalatoire » de ces livraisons vis-à-vis la Russie… OD

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

