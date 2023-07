La grande redescente de l’OTAN

par Moon of Alabama

Extraits du Communiqué du Sommet de Vilnius

Publié par les chefs d’État et de gouvernement des pays de l’OTAN participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord tenue à Vilnius le 11 juillet 2023 :

11. Nous soutenons pleinement le droit de l’Ukraine à choisir ses propres arrangements de sécurité. L’avenir de l’Ukraine est dans l’OTAN. Nous réaffirmons l’engagement que nous avons pris au sommet de Bucarest en 2008, à savoir que l’Ukraine deviendra membre de l’OTAN, et nous reconnaissons aujourd’hui que la voie suivie par l’Ukraine pour parvenir à une pleine intégration euro-atlantique a dépassé la nécessité du plan d’action pour l’adhésion. L’Ukraine est devenue de plus en plus interopérable et politiquement intégrée à l’Alliance, et elle a accompli des progrès substantiels sur la voie des réformes. Conformément à la charte de 1997 sur un partenariat spécifique entre l’OTAN et l’Ukraine et au complément de 2009, les Alliés continueront de soutenir et d’examiner les progrès de l’Ukraine en matière d’interopérabilité ainsi que les réformes supplémentaires requises dans les domaines de la démocratie et de la sécurité. Les ministres des Affaires étrangères de l’OTAN évalueront régulièrement les progrès accomplis dans le cadre du programme national annuel adapté. L’Alliance aidera l’Ukraine à mener à bien ces réformes sur la voie de son adhésion future. Nous serons en mesure d’inviter l’Ukraine à adhérer à l’Alliance lorsque les Alliés seront d’accord et que les conditions seront remplies.

L’expression «lorsque les Alliés seront d’accord et que les conditions seront remplies» place sans doute la barre plus haut que ce que promettait la déclaration du sommet de Bucarest en 2008 :

23. L’OTAN se félicite des aspirations euro-atlantiques de l’Ukraine et de la Géorgie à adhérer à l’OTAN. Nous sommes convenus aujourd’hui que ces pays deviendront membres de l’OTAN. Ces deux pays ont apporté de précieuses contributions aux opérations de l’Alliance. Nous nous félicitons des réformes démocratiques en Ukraine et en Géorgie et nous attendons avec intérêt la tenue d’élections législatives libres et équitables en Géorgie au mois de mai. Le plan d’action pour l’adhésion (MAP) est la prochaine étape pour l’Ukraine et la Géorgie sur la voie directe de l’adhésion. Aujourd’hui, nous indiquons clairement que nous soutenons les candidatures de ces pays au MAP. Nous allons donc entamer une période d’engagement intensif avec ces deux pays à un niveau politique élevé afin de répondre aux questions encore en suspens concernant leurs demandes d’adhésion au MAP. Nous avons demandé aux ministres des Affaires étrangères de procéder à une première évaluation des progrès accomplis lors de leur réunion de décembre 2008. Les ministres des Affaires étrangères sont habilités à se prononcer sur les demandes de MAP de l’Ukraine et de la Géorgie.

Il convient également de noter que les «conditions», tout comme les règles de «l’ordre fondé sur des règles», ne sont pas définies. Il semble que chaque membre de l’OTAN sera en mesure de définir ses propres conditions.

Ajouté :

Notez également ceci de la conférence de presse pré-Sommet de l’OTAN :

Conférence de presse pré-Sommet du secrétaire général Jens Stoltenberg avant le sommet de l’OTAN à Vilnius

«Iryna Somer, Interfax Ukraine : Merci Oana. Iryna Somer, Agence de presse ukrainienne Interfax Ukraine. J’ai une question complémentaire sur Mindaugas, concernant la déclaration. Je comprends que vous ne puissiez pas commenter la langue qui sera utilisée dans la déclaration concernant l’adhésion. Mais pouvez-vous nous dire où en sont les Alliés en ce qui concerne la formulation de la déclaration relative à une éventuelle adhésion de l’Ukraine, qui serait également satisfaisante pour Kiev ? Je vous remercie.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg : […] Nous soutiendrons l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra. Parce que si l’Ukraine ne gagne pas cette guerre, il n’y a pas de question d’adhésion à discuter».

La victoire de l’Ukraine dans la guerre, qui est irréalisable, est désormais une condition essentielle à son admission au sein de l’OTAN.

Ce n’est pas ce que le gouvernement ukrainien voulait entendre.

Via Strana.news :

«Sans précédent et absurde». Zelensky a critiqué les alliés pour l’absence d’invitation à l’OTAN

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a commenté les projets des dirigeants occidentaux de ne pas inclure de précisions sur l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN dans une prochaine déclaration.

«Sur le chemin de Vilnius, nous avons reçu des signaux indiquant qu’une formulation sans l’Ukraine était en cours de discussion. Je tiens à souligner que cette formulation n’est possible que sur invitation, et non en raison de l’adhésion de l’Ukraine. Il est sans précédent et absurde qu’il n’y ait pas de calendrier pour l’invitation (!) et pour l’adhésion de l’Ukraine, et qu’une formulation étrange de «conditions» soit ajoutée même pour l’invitation de l’Ukraine…

Il semble qu’il n’y ait aucune volonté d’inviter l’Ukraine à l’OTAN ou d’en faire un membre de l’Alliance. Par conséquent, il reste la possibilité de négocier l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN – dans le cadre de négociations avec la Russie. Et pour la Russie, cela signifie une motivation pour continuer à faire régner la terreur. L’incertitude est une faiblesse. Et j’en parlerai franchement lors du sommet», a écrit Zelensky».

Bon. Le petit comique semble déçu. Comme si toute la pièce n’avait pas été évidente dès le début. Depuis 2008, l’Ukraine devait servir d’outil pour harceler la Russie. Elle n’a par ailleurs que peu de valeur. Elle finira comme un chiffon jeté au rebut tandis que l’OTAN finira par reconnaître à nouveau la Fédération de Russie comme la superpuissance qu’elle est. L’OTAN devra réapprendre à l’écouter et à négocier avec elle.

Attendons maintenant de voir ce que la redescente de l’OTAN fera au moral et aux motivations de l’armée et du peuple ukrainiens.

Moon of Alabama, le 11 juillet 2023

Traduction Réseau International

