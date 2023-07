Le Parlement russe adopte le projet de loi sur le rouble numérique

Le projet de monnaie numérique de la banque centrale russe (CBDC), le rouble numérique, a fait un pas de plus vers sa mise en œuvre.

Le 11 juillet, la chambre basse de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, la Douma d’Etat, a adopté le projet de loi sur le rouble numérique en troisième lecture.

La législation va maintenant être soumise à la chambre haute de l’assemblée, le Conseil de la Fédération, et, si elle est adoptée, sur le bureau du président.

Le projet de loi, qui a été modifié pour la dernière fois à la fin du mois de juin, définit les termes « plateforme », « participants » et « utilisateurs », ainsi que les lignes directrices générales de l’écosystème des CBDC.

Dans le cadre actuel, la banque centrale de Russie, la Bank of Russia (BoR), deviendra le principal opérateur de l’infrastructure du rouble numérique. Elle est également responsable de tous les actifs stockés.

Selon la BoR, l’objectif principal de la CBDC est de servir de méthode de paiement et de transfert. Par conséquent, ses utilisateurs ne pourront pas ouvrir de comptes d’épargne. Comme le souligne la BoR, les paiements et les transferts seront gratuits pour les clients particuliers et coûteront 0,3 % du montant du paiement pour les entreprises.

Le projet de loi a été présenté à la Douma d’Etat en décembre 2022 et a été adopté en première lecture en mars 2023. En février, une filiale de la principale compagnie gazière russe, Gazprombank, a mis en garde contre les risques possibles pour les banques en cas de transition rapide vers l’argent numérique. La branche russe de McKinsey a estimé les pertes potentielles des banques traditionnelles liées à la mise en œuvre de la CBDC à environ 250 milliards de roubles (3,5 milliards de dollars) en cinq ans. Dans le même temps, le cabinet de conseil a estimé les bénéfices des détaillants à 1,1 milliard de dollars par an.

Dans une récente interview, la vice-présidente de la banque centrale, Olga Skorobogatova, a annoncé le déploiement massif du rouble numérique pour tous les citoyens russes d’ici 2027. La CBDC sera testée dans le cadre d’un programme pilote entre 2023 et 2024.

