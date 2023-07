« Oui, il existe une doublure d’Emmanuel Macron »… Voilà, c’est officiel !

C’est un journaliste du Figaro qui l’a révélé hier : « C’est toujours un moment assez solennel. On a eu l’occasion d’assister aux répétitions du 14 juillet, avec une doublure d’Emmanuel Macron. Parce que oui, il existe une doublure d’Emmanuel Macron pour les répétitions du 14 juillet… ». Un aveu vraiment surprenant. Et la question qui vient tout de suite à l’esprit : Qui est cette doublure ? Un sosie ? Et dans ce cas, est-on bien sûr que cette « doublure » n’intervient que pour les répétitions du 14 juillet ? OD

(Le Figaro, 14 juillet 2023)

Source : Mohammed Diallo

Rappel :

