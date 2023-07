Le lapsus affreusement révélateur de Kamala Harris… qui confirme la vraie finalité de l’arnaque climatique !

Vendredi, la vice-présidente des Etats-Unis a prononcé un discours à la Coppin State University de Baltimore, dans le Maryland, dans lequel elle a évoqué les projets des démocrates pour réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et les ramener à zéro d’ici à 2050.

« Lorsque nous investissons dans les énergies propres et les véhicules électriques et que nous réduisons la population, un plus grand nombre de nos enfants peuvent respirer un air pur et boire une eau propre », a-t-elle déclaré.

La Maison Blanche a eu beau rayer le mot « population » et le remplacer par « pollution », le mal était fait. OD

