Guerre de haute intensité contre les Français : +10% pour l’électricité le 1er août

+15% en février, +10% en août… et ce n’est qu’un début. Merci pour la mise en “concurrence” qui sert en fait à nous racketter et à nous appauvrir ! A quand la sortie du “marché” européen de l’électricité ? OD

Electricité : les prix vont augmenter de 10% au 1er août avec la fin du bouclier tarifaire

Une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d’achat en plein été. Les prix de l’électricité vont augmenter de 10% dès le 1er août, annonce faite par le gouvernement. C’est l’une des conséquences de la fin du bouclier tarifaire mis en place en 2021 par le gouvernement.

Dans quelques jours, une mauvaise nouvelle attend les ménages et les petits commerçants qui découvriront leurs factures d’électricité. Le gouvernement a annoncé mardi 18 juillet une hausse de 10% des tarifs réglementés de l’électricité au 1er août, en raison d’une réduction progressive du bouclier tarifaire mis en place depuis deux hivers.

Cette hausse concerne les clients « raccordés à un compteur d’une puissance jusqu’à 36 kilovoltampères », soit les ménages, artisans, petits commerces et artisans.

Les grandes entreprises ne bénéficient pas du bouclier tarifaire.



« Avant la hausse, la facture était de l’ordre de 1.640 euros par an. Après la hausse, elle sera à 1.800 euros », pour un consommateur moyen au chauffage électrique qui consomme 7 MWh par an, soit une augmentation de 160 euros en moyenne, a calculé le gouvernement.



« A partir du 1er août, le bouclier tarifaire continuera de prendre en charge la protection des Français à plus du tiers de leur facture, de l’ordre de 37% de la facture de l’électricité, qui continue à être le niveau actuellement assuré qui est de l’ordre de 43% », selon le gouvernement qui insiste que le tarif de l’électricité en France reste parmi les plus bas d’Europe.



Selon la Commission de régulation de l’énergie, quelque 21,6 millions de clients résidentiels (sur 34 millions) bénéficiaient du tarif réglementé de l’électricité au 31 décembre 2022. En outre, 1,5 million de petits clients non résidentiels étaient au tarif réglementé à la même date.



L’autorité régulatrice, la CRE, recommande un relèvement de 74,5%



Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, et Agnès Pannier-Runacher, à la Transition énergétique, avaient annoncé au printemps que le bouclier électricité serait maintenu jusqu’à début 2025, mais que le gouvernement organisait une sortie par étapes.



Car le bouclier énergétique a coûté près de 110 milliards d’euros entre 2021 et 2023 aux finances publiques selon les calculs du gouvernement. La réduction du bouclier tarifaire de l’électricité et du gaz permettra ainsi des économies de près de 14 milliards d’euros dans le budget 2024, auxquels s’ajoute aussi la fin du guichet d’accompagnement pour les entreprises très consommatrices d’énergies, selon Bercy. Le gouvernement entend accélérer le désendettement de la France d’ici 2027 afin notamment de limiter la charge de la dette, attendue en forte hausse avec le relèvement des taux d’intérêt.



Un arrêt programmé des boucliers alors que les cours de l’électricité restent hauts. Et l’une des raisons c’est l’état du le parc nucléaire : vieillissant, sa remise à niveau nécessite des investissements importants. Il faut aussi financer l’amélioration du réseau de transport.



Cette hausse au 1er août intervient après une augmentation des tarifs de 15% le 1er février. La note aurait par ailleurs pu être plus salée puisque la Commission de régulation de l’énergie (CRE) recommandait une hausse de 74,5% taxes comprises en constatant la hausse des coûts énergétiques, mais le gouvernement a opté pour limiter la hausse à 10%.



D’après des estimations de la Commission de régulation de l’énergie, les prix de l’électricité auraient bondi de 35% en 2022 et de 100% en 2023 s’il n’y avait pas eu le dispositif protecteur du bouclier tarifaire.

Orange actualités, le 18 juillet 2023

Rappels :

Ils ont réussi l’exploit de couler EDF en faisant exploser les prix de l’électricité !

Trois anciens présidents d’EDF accusent l’Allemagne et Bruxelles d’avoir imposé le « poison » de l’ARENH pour « désintégrer » l’entreprise française

Prix de l’électricité : « Assez de ce racket permanent, de cette oligarchie qui se goinfre aux dépens des Français, des PME, des artisans, des commerçants ! » (Dupont-Aignan)