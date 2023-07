« Ils ne voulaient voir qu’une seule tête mais ça n’a pas marché »

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

« Comme les gens sont de plus en plus nombreux dans le monde à s’interroger sur ce qui s’est passé depuis deux ans, ils tirent toutes leurs cartouches les unes après les autres pour faire diversion ; mais ils tirent à la va-vite, dans le désordre, comme des assiégés en train de fuir… On voit très bien en ce moment que Dieu ou la Providence travaille systématiquement contre eux : après le vaccin qui rend infirme ou qui tue, il y a la guerre d’Ukraine qui déraille littéralement, il y a leurs fables sur le réchauffement climatique qui sont remises en cause par plusieurs prix Nobel, il y a leur campagne sur la sécheresse qui prend l’eau… »

« Les gouvernants renforcent tout : police, armée, contrôle facial, etc. parce qu’ils craignent à juste titre la vengeance des peuples, malades, infirmes, angoissés à cause des effets du vaccin »...

Source : Campagnol tvl