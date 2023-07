Les Nigérians boycottent la monnaie numérique de banque centrale

« Les statistiques montrent que moins d’un Nigérian sur 10.000 utilise l’eNaira chaque semaine, bien que le gouvernement nigérian en fasse une promotion intensive, limitant les retraits d’argent liquide à 45 dollars par jour et provoquant une énorme pénurie d’argent liquide au Nigéria, car la banque centrale n’imprime pas de nouveaux billets et retire les anciens »

par Edward Menez

LES NIGÉRIANS N’ONT PAS CONFIANCE DANS LA CBDC DE LEUR GOUVERNEMENT

Le gouvernement nigérian est devenu le deuxième gouvernement au monde à émettre une CBDC. Jusqu’à présent, le succès n’est pas au rendez-vous :

« Lancé en octobre 2021, le eNaira est devenu la deuxième CBDC publique au monde, après le projet Sand Dollar des Bahamas. À deux mois de son deuxième anniversaire, la monnaie numérique a encore du mal à se faire accepter. Un récent rapport du FMI a montré que le nombre moyen de transactions en eNaira est d’environ 14 000 par semaine, soit seulement 1,5 % du nombre de portefeuilles. Cela signifie que 98,5 % des portefeuilles, pour une semaine donnée, n’ont pas été utilisés une seule fois. Ces chiffres reflètent une « adoption décevante ».

Mais il y a pire encore :

Il n’y a que 13 millions de portefeuilles au Nigéria pour un pays de plus de 200 millions d’habitants. Seuls 6 à 7 % des habitants ont donc un portefeuille. Et seulement 1,5 % de ces portefeuilles sont utilisés chaque semaine.

https://theconversation.com/enaira-nigerias-digital-currency-has-had-a-slow-start-whats-holding-it-back-209470

LA CBDC, POUR LES NIGÉRIANS, C’EST LE WAHALA

Le mot qui revient le plus souvent dans la bouche des Nigérians est « wahala », qui signifie « problème ». Il est plus communément exprimé par l’expression « no wahala », qui est plus proche du style nigérian. Mais un habitant a résumé les raisons pour lesquelles il n’aime pas la CBDC du Nigéria, l' »eNaira » : « Je ne vais pas placer mon argent sous l’entière surveillance de la CBN (banque centrale du Nigéria), pas après tout ce qu’elle nous a fait. Je peux me réveiller et me rendre compte que mon argent a disparu », déclare Tage Okogu, un passionné de cryptomonnaies basé à Lagos.

Oui, le wahala de la CBDC est tel que les Nigérians au cœur solide refuseront tout simplement de se plier à l’appel du gouvernement qui leur demande de l’utiliser. Le Nigéria est encore largement une société d’argent liquide, mais il est aussi devenu le pays qui a le plus fort taux d’adoption des crypto-monnaies en Afrique. Les Nigérians considèrent l’eNaira comme un rival de ces deux solutions préférées, et ils ne l’aiment pas parce qu’il est fabriqué par la banque centrale du Nigéria et le gouvernement nigérian, en qui ils n’ont pas du tout confiance.

A ce jour, la directive eNaira de la CBN stipule que « Les frais pour les transactions provenant de la plateforme eNaira seront gratuits pendant les 90 premiers jours à compter du 25 octobre 2021, et reviendront ensuite aux frais applicables. » Il y aura donc bientôt des frais de transaction, comme indiqué.

Que fait le gouvernement nigérian pour redoubler d’efforts afin d’inciter les Nigérians à utiliser l’indésirable eNaira ? Il a limité les retraits d’argent par jour à environ 45 dollars.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-06/nigeria-limits-cash-transactions-to-push-enaira-and-other-payments#xj4y7vzkg

SUIVRE L’EXEMPLE NIGERIAN

Je pense qu’ici, en Occident, nous pouvons voir le wahala qui nous attend : Les CBDC et les cartes d’identité numériques sont programmées en vue d’une utilisation imminente :



« L’Ethiopie suit le Canada, le Nigeria, la Chine, la Finlande, l’Allemagne, le Japon, la Norvège, la Suède, la Corée du Sud, le Sri Lanka et une multitude d’autres pays qui ont déjà mis en place des identités numériques biométriques ou qui sont en train de le faire. Certaines de ces mesures sont obligatoires, d’autres encore facultatives. Ils se conforment ainsi à l’objectif de développement durable 16.9 de l’Agenda 2030 des Nations unies… Klaus Schwab a déclaré que tout le monde finirait par avoir une identité numérique et que ce que l’on appelle la quatrième révolution industrielle « conduirait à une fusion de nos identités physiques, biologiques et numériques ».

https://lionessofjudah.substack.com/p/coming-soon-to-a-country-near-you-e81 ?

Depuis que le mot « bitcoin » a été défini pour la première fois dans un livre blanc le jour d’Halloween 2008, nous avons été mystifiés. Je pense que le bitcoin et les autres crypto-monnaies ont été popularisés par la CIA (le véritable inventeur du bitcoin) pour nous inciter à accepter les transactions numériques sur nos téléphones. Ces dernières années, certains pays ont introduit des CBDC, et beaucoup d’autres sont en cours d’élaboration. Et pour prouver que nous sommes bien ceux que nous prétendons être, des cartes d’identité numériques seront nécessaires, disent-ils.

Nous sommes victimes d’une mystification. Comme la grenouille dans la casserole d’eau tiède qui se réchauffe lentement, nous sommes sur le point d’être ébouillantés si nous ne sautons pas rapidement.

Vous avez probablement déjà entendu ce conseil, mais payez en argent liquide. Rassemblez et stockez de l’or et de l’argent. Achetez des biens tangibles qui peuvent être échangés. N’utilisez pas votre téléphone pour payer quoi que ce soit. Ou jetez-le carrément.

Les Nigérians ont prouvé que l’introduction des CBDC peut mettre un énorme « L » aux plans d’asservissement de leur gouvernement. Comme le montrent les statistiques, moins d’un Nigérian sur 10.000 utilise l’eNaira chaque semaine, bien que le gouvernement nigérian en fasse une promotion intensive, limite les retraits d’argent liquide à 45 dollars par jour et provoque une énorme pénurie de liquidités au Nigeria, car la CBN n’imprime pas de nouveaux billets et supprime les anciens.

Malgré tout cela, le peuple nigérian fait preuve d’une véritable résilience, et c’est un peuple qui endure et résiste longtemps. Ils ont d’excellents détecteurs de mensonges. Et ils savent maintenant qu’il ne faut pas faire confiance à leur gouvernement. Ne pensez-vous pas que nous devrions le savoir nous aussi ? Souscrivons tous à la maxime nigériane « NO WAHALA » !

Edward Menez, le 21 juillet 2023

Source : henrymakow.com

Traduction Olivier Demeulenaere