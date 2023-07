Les réchauffistes en sueur : les températures “record” s’effondrent !

par E&R

Adieu records à 50 degrés ou presque en France – disons en Italie mais c’est presque chez nous –, le climat a joué un mauvais tour ce lundi 24 juillet 2023 aux troupes réchauffistes : 16 degrés à Brest ce matin ! Mais on est où, là, à Vladivostok ?

La Chaîne Météo, d’ailleurs pas forcément en pointe dans le réchauffisme, est obligée de titrer « Changement radical de temps », ce qui est un peu, ben, la définition de la météo, très changeante sous nos latitudes.

Ce lundi 24 juillet annonce un changement de temps avec le retour du régime océanique, accompagné de nuages, d’averses, d’orages et d’un début de baisse de la température, à quelques exceptions près.

Pour une fois, il faut bien se plier au réel, la carte n’est plus ni orange ni rouge :

Demain #lundi, le parapluie et l'imperméable seront de rigueur. Attention aux #orages ! https://t.co/HqReIItYuv — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 23, 2023

L’andouille de la semaine, c’est Maxime Combes, qui nous avait promis un dôme de chaleur (près de 50 en Italie et jusqu’à 44 en Grèce), et qu’on n’entend plus ce lundi 24.

Cet incroyable dôme de chaleur à venir sur la Méditerranée, 40°C en FR, 45°C en IT, 50°C au Maghreb, vous est offert par l'industrie fossile



Nommons-le "dôme de chaleur #TotalEnergies n°1" pour ses investissements massifs maintenus dans le gaz et pétrole#NommerlesResponsables pic.twitter.com/Wqh5A8gb0U — Maxime Combes (@MaximCombes) July 16, 2023

