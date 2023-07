La rentrée sera chaude… Macron prépare le passe carbone

Que ceux qui n’ont pas compris que le passe carbone et le passe sanitaire obéissent à la même logique totalitaire lèvent le doigt ! Il n’y a pas plus d’écologie et de climat dans le passe carbone qu’il n’y avait de santé dans le passe sanitaire. Tout est affaire de contrôle et de réduction du bétail humain. OD

[…] Emmanuel Macron a repoussé à septembre la tenue du conseil de la planification écologique, qui doit énumérer les mesures concrètes destinées à baisser la production de gaz à effet de serre dans les prochaines années en France. Ce moment sera crucial, car il permettra de savoir quelles mesures contraignantes sont prises pour rendre notre mode de vie compatible avec les objectifs écologiques [ou prétendus tels, OD].



Comme ces mesures visent à préciser la stratégie pour diminuer très fortement la production de CO2 d’ici à 2030, nous risquons de découvrir aux premiers jours de septembre une batterie de nouvelles contraintes extrêmement douloureuses qui constitueront, pour le quinquennat de Macron, la véritable épreuve à franchir, bien plus dure que la réforme des retraites.

La crainte que la caste nourrit vis-à-vis des réactions populaires face à ces mesures contraignantes explique d’ailleurs que le G7 ait décidé de traiter les “fake news” en matière d’environnement comme les fake news en matière de COVID : censure des réseaux sociaux, stigmatisation des opposants et autres mesures d’intimidation.

La rentrée sera chaude, je vous le dis !

Le Courrier des Stratèges, le 18 juillet 2023

Extrait de « On connaît déjà les étapes du chaos qui se prépare pour septembre »

