Rassurez-vous, braves gens… Les projets délirants du Forum économique mondial de Davos ne vous menacent en rien, puisque « le forum n’a pas de pouvoir décisionnaire sur les politiques gouvernementales » (sic). N’écoutez pas les « complotistes » qui vous mettent en garde contre les confinements climatiques qui arrivent ! « Pour l’heure » il n’en est rien, comme l’explique TF1… Ce ne sont que des rumeurs. A pleurer ! OD

Réchauffement de la planète : bientôt des « confinements climatiques » ? Cette folle rumeur qui circule

Les complotistes ont une nouvelle angoisse. Certains internautes sont persuadés que des « confinements climatiques » vont voir le jour, même si pour l’heure il n’en est rien, comme l’explique TF1 Info.

Durant l’épidémie de Covid-19, de nombreux internautes adeptes des théories complotistes se sont dressés contre le confinement. Certains auraient même la preuve que cela pourrait être remis en place par les gouvernements, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique. D’après les recherches de TF1 Info, la séquence utilisée sur Internet pour démontrer cette théorie date du 15 juin 2020. Les images sont celles d’une table ronde organisée à l’époque pour discuter de l’« urgence d’une transition écologique mondiale ».

Sur la séquence, Nicole Schwab, membre du Forum économique mondial, prend la parole. Or les réunions de cette organisation alimentent régulièrement les théories des complotistes. Si ces derniers voient dans ces réunions des manœuvres secrètes de la part des dirigeants, le forum n’a pourtant pas de pouvoir décisionnaire sur les politiques gouvernementales.

La notion de « Great reset »

Si à aucun moment de la vidéo Nicole Schwab n’évoque l’idée d’un confinement climatique, elle parle bien de la notion de « Great reset ». Ce terme a été conceptualisé par son père, Klaus Schwab, ainsi que Thierry Malleret dans un ouvrage écrit en 2020. Les deux économistes y évoquent les leçons à tirer de la crise de Covid-19, espérant un monde « plus juste que celui dans lequel nous vivions« .

Or, ces dernières années, les conspirationnistes se sont largement emparés de ces pistes de réflexion pour en faire de véritables projets complotistes. Les enjeux climatiques sont ainsi devenus de prétendues nouvelles sources de subordination de la part des États et des organisations, gouvernementales ou non.

Orange actualités, le 1er août 2023

Rappel :

Quand Klaus Schwab se félicitait d’avoir « pénétré » les gouvernements avec ses « Young Leaders » : Macron, Trudeau, etc.