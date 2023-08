Un volontaire pour devenir journaliste mainstream ?

par E&R

Aujourd’hui, il faut être soit totalement abruti, soit sacrément complice pour ne pas devenir résistant face au Système, ne serait-ce que mentalement. On ne parle même pas de résistance active, la résistance passive d’une masse critique de la population, ce serait amplement suffisant : on ne demande pas la Lune, surtout aux Américains. D’ailleurs, les Russes veulent y retourner, nous prévient France Info.

Des volontaires pour une 5e injection ?

Non, en ce mois d’août 2023, les effets secondaires nocifs (pour l’humanité mais précisément pour les Français) du Système et de ses représentants sont tels, qu’au-dessus de 50 de QI, on a théoriquement compris l’arnaque. Ou les arnaques, puisqu’elles viennent de partout. Jugez vous-mêmes.

On ne se rabaissera pas à commenter cette une de La Dépêche du 10 août 2023, qui sent la naphtaline des placards du trio malfaisant Buzyn-Véran-Delfraissy, responsable d’une monumentale création d’espaces, pour parler gentiment, dans les Ehpad en 2020. Mais La Dépêche n’est pas seule à couler moralement : il y a aussi Le Parisien, et toute la chenille mainstream :

Ah, les subventions de l’État, ça vous change une info et une déontologie !

Dans le même ordre d’idées – Ils nous prennent pour des imbéciles finis –, on a cette sortie du Point du 10 août 2023 :

Et pourquoi pas un article sur Biden qui dénonce les attouchements de Trump sur des petites filles, en public ? Ce serait, convenez-en, dans le registre de l’inversion accusatoire, presque équivalent.

