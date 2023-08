Espérons que les Russes suivront l’exemple nigérian et rejetteront le wahala de la monnaie numérique de banque centrale ! OD

Encore une fois, la Russie est un pionnier des chantiers de la quatrième révolution industrielle et elle ne se pose absolument pas en obstacle à la gouvernance mondiale, mais plutôt en partenaire adapté à la « nouvelle réalité ». (new normal)

« Quand sera-t-il possible d’utiliser le rouble numérique ?

Selon Olga Skorobogatova, première vice-présidente de la Banque centrale, les transactions avec le rouble numérique pour les personnes physiques et morales seront disponibles le 15 août (2023). Jusqu’à présent, nous parlons d’une période pilote. À ce stade, des opérations telles que l’ouverture de portefeuilles et de transferts en roubles numériques, ainsi que le paiement d’un certain nombre de services, seront testées.

Environ 30 entreprises commerciales et 13 banques participeront à la mise en œuvre de la nouvelle forme de monnaie au stade initial. Il s’agit notamment de Rosbank, VTB, Gazprombank, Alfa-Bank, Sovcombank, MTS Bank et QIWI Bank.

(…)

L’un des premiers endroits où le rouble numérique sera testé sera également le métro de Moscou.



Les roubles numériques seront entièrement mis en circulation d’ici 2025-2027. »

Conscience du peuple, le 9 août 2023

Source : https://iz.ru/1556575/2023-08-09/tcifrovoi-rubl-kakie-novovvedeniia-ozhidaiutsia-v-2023-godu

