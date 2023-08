Il ne faut jamais gâcher une petite canicule en été

Un conseiller : « Tout est bien chorégraphié en coulisses. On attendait juste d’appuyer sur le bouton »… 🙂

Canicule : Elisabeth Borne active une cellule interministérielle de crise

Face à la vague de chaleur qui sévit sur une partie de la France, la Première ministre a décidé d’activer une cellule interministérielle de crise. La réunion se tiendra jeudi 17 août à 17h00 au ministère de l’Intérieur Place Beauvau à Paris. La cellule sera présidée par le directeur de cabinet de la Première ministre, Jean-Denis Combrexelle. Y participeront ses homologues des principaux ministères concernés (Intérieur, Santé, Solidarités, Agriculture, Transports), ainsi que les préfets et les services des départements concernés.

L’Hexagone pourrait connaitre dans les prochains jours son épisode de chaleur le plus intense de l’été et l’un des plus tardifs jamais enregistrés, selon Météo-France. Dix-neuf départements sont placés en vigilance orange canicule pour la journée de vendredi : Ain (01), Allier (03), Cantal (15), Corrèze (19), Doubs (25), Gers (32), Isère (38), Jura (39), Loire (42), Haute-Loire (43), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82).

Orange actualités, le 17 août 2023

Rappels :

Le « ressenti », la nouvelle arnaque des réchauffistes

La secte mondialiste est en ébullition

Nicolas Bonnal : Le réchauffement chromatique

Les réchauffistes en sueur : les températures “record” s’effondrent !