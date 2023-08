Identité numérique en Chine – Le Grand Reset, c’est maintenant !

Les médias grand public ne veulent pas que l’Occident sache ce qui se passe en Chine, car la population serait effrayée et commencerait à se rebeller. Les médias veulent vous faire croire que la Chine « expérimente » des identifiants numériques liés à des comptes bancaires et impactés par des scores de crédit social, mais ces identifiants sont déjà en place. TikTok est l’une des dernières plateformes où les utilisateurs du monde entier peuvent partager des informations personnelles sans censure. Dans la vidéo ci-dessus, une Chinoise explique qu’elle « ne peut plus acheter de nourriture ».

Son histoire est un aperçu de la manière dont le programme d’identification numérique fonctionnera. Elle a tenté d’acheter un nouveau téléphone lié à un compte bancaire chinois pour contourner l’identification numérique, mais comme c’est son cousin qui a acheté le téléphone, elle n’a pas pu se connecter car le téléphone a été signalé. La Chine teste ce système depuis 2018 et a procédé à un lancement en douceur en mars, lorsque le premier ministre chinois Li Keqiang a annoncé que 100 millions de citoyens recevraient une carte d’identité numérique. Comme toujours, ils commercialisent cela comme une simple commodité. « L’une des politiques du gouvernement cette année est de rendre les cartes d’identité électroniques, de sorte que les informations pertinentes puissent être consultées par un simple balayage du code sur le téléphone portable », a-t-il déclaré.

Il suffit de lire les articles consacrés à l’identification numérique et les éloges qui en sont faits, comme « offrir une expérience multi-canaux » ou même qualifier les provinces qui ont institué cette mesure de « paradis de l’identité numérique ». Ils vantent la façon dont les citoyens peuvent accéder aux lieux publics grâce à la technologie de reconnaissance faciale. Ce qu’ils oublient de dire, c’est que le gouvernement est désormais propriétaire de ses citoyens. Toutes leurs données, qu’il s’agisse de leurs déplacements ou de leurs achats, sont suivies et collectées. Un seul faux pas et une personne peut être et sera financièrement excommuniée de la société.

Bienvenue dans la Grande Réinitialisation. La Chine avait déjà une solide mainmise sur sa population, qui était déjà durement éprouvée après ce qu’elle a vécu pendant le Covid. N’oubliez pas que Trudeau a déclaré que la Chine était sa forme idéale de gouvernement. Tous les pays occidentaux observeront ce qui se passe en Chine pour déterminer comment ils peuvent l’appliquer eux aussi. Ils présenteront cela aux moutons comme une réussite technologique à célébrer. Ceux qui sont capables de penser librement ne se laisseront pas faire sans se battre. Nous devons nous réveiller et nous rendre compte que l’élite mondiale est en train de mettre en œuvre la Grande Réinitialisation.

Martin Armstrong, le 22 août 2023

Traduction Olivier Demeulenaere

