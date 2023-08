Macron et Al Carbone vont nous faire les poches cet automne

Sur fond de “Grande Réinitialisation”, de “lutte contre l’inflation” et de soumission à l’Union européenne… OD

(Florian Philippot, 22 août 2023)

https://www.capital.fr/economie-politique/ces-hausses-dimpots-et-de-taxes-que-le-gouvernement-pourrait-imposer-en-2024-1476802

(Le Courrier des Stratèges, 28 août 2023)

Derrière le paravent et les écrans de fumée dressés par la caste avec ses querelles politiciennes creuses et infantilisantes, deux ou trois décisions prises cet été vont réellement compter pour votre pouvoir d’achat dans les mois et sans doute les années à venir.

Vous savez tous maintenant que le Digital Services Act est entré en vigueur le 25 août, ce qui permet à la caste de faire régner une censure sans appel sur les réseaux sociaux en Europe. Les USA ont ceci de bon qu’ils n’ont pas osé violer de façon aussi ouverte leurs libertés fondamentales.

SURTOUT, retenez deux points, que le Courrier des Stratèges va longuement développer :

1° les banquiers centraux ont décidé de maintenir leur politique de taux d’intérêt élevés pour plusieurs années, ce qui diminuera d’autant votre pouvoir d’achat, et risque de provoquer quelques catastrophes financières que nous vous détaillerons dans les prochains jours

2° la stratégie bas carbone que Macron doit dévoiler dans les prochains jours comportera sans doute quelques pénuries organisées (rebaptisées « sobriété ») qui constitueront autant de chocs impopulaires dont vous serez les premières victimes.

