La période de crise va-t-elle déclencher une révolte contre les personnes au pouvoir ?

par Markku Siira

Dans le journal britannique Daily Telegraph, Sherelle Jacobs avertit ses lecteurs que nous vivons un été « avant la tempête ». Qu’est-ce que la journaliste entend par là ? S’agit-il d’un autre canular de l’élite, préparant les gens aux temps instables à venir ?

Jacobs souligne que « les prix de l’énergie atteignent des niveaux sans précédent » et que « nous nous approchons de l’un des plus grands séismes géopolitiques depuis des décennies ». Les bouleversements à venir sont « susceptibles d’être bien plus importants que les convulsions qui ont suivi la crise financière de 2008 ».

La crise qui se profile pourrait s’avérer « encore plus catastrophique que le choc pétrolier des années 1970 ». Les pays en développement ont déjà été touchés, avec des pannes d’électricité s’étendant de Cuba à l’Afrique du Sud. Le Sri Lanka n’est qu’un des nombreux pays à faible revenu dont les troubles en cours pourraient se répéter ailleurs.

« Mais l’Occident ne peut échapper à cette apocalypse », explique Sherelle Jacobs. En fait, l’Occident semble à bien des égards être au centre de ce chaos – et le Royaume-Uni peut-être au point zéro.

En Europe et en Amérique, selon Sherelle Jacobs, le « système des élites technocratiques complaisantes » s’effrite. Sa genèse, qui prédisait l’enchevêtrement glorieux des États-nations dans la gouvernance mondiale et les chaînes d’approvisionnement, est devenue une métaphore des dangers de la mondialisation.

Malgré les tentatives de dépeindre la guerre en Ukraine comme un cygne noir, la hausse des prix des matières premières dans un monde volatile était entièrement prévisible avant même l’opération spéciale de Poutine. Les gens se demandent pourquoi leurs dirigeants n’ont pas fait de plans d’urgence à temps. La crise économique était prévue avant même l’ère de l’urgence sanitaire.

Sherelle Jacobs estime qu’il n’y a pas d’autre explication à ce fiasco que « des décennies d’hypothèses erronées et de faux pas politiques de la classe dirigeante ». Personnellement, j’y vois aussi une planification consciente, mais les vrais coupables – les familles milliardaires avec leurs banques centrales et leurs sociétés d’investissement tout-puissantes – devront-ils rendre des comptes, ou leurs sous-fifres politiques seront-ils une fois de plus sacrifiés ?

Après la crise financière, les personnes au pouvoir ont à peine réussi à convaincre le public de se soumettre à la discipline de l’austérité et à convaincre les électeurs que « tout le monde » était en partie responsable de la crise et que chacun devait donc contribuer à redresser les torts. L’élite peut-elle échapper plus longtemps à sa responsabilité ?

Comme le dit le vieil adage, « l’empereur n’a pas de vêtements ». Les personnes au pouvoir n’ont tout simplement plus de message crédible, et réconfortant, à envoyer aux citoyens ordinaires face à l’adversité. La seule vision de l’avenir qu’ils ont pu proposer est un programme dystopique d’écologisation de la « neutralité carbone et du net zéro », qui pousse les politiques d’austérité et les biais de l’économie mondiale à un tout autre niveau.

Faire activement campagne pour des bulles vertes spéculatives semble fou dans ce contexte. Il s’agit toutefois d’un programme parfaitement logique pour une élite déconnectée de la réalité et qui, en cas d’urgence, cherche à retirer littéralement les marrons du feu. Malgré ce que les militants d’Elokapina peuvent penser, le monde ne sera pas sauvé par l’action climatique finlandaise.

Il y a plusieurs pays où nous pourrions voir les premiers signes de révolte populiste. Les Allemands devront avaler l’humiliation nationale et des factures énergétiques plus élevées au nom des intérêts américains. Seul un libéral qui croit aveuglément au caractère merveilleux de l’atlantisme sera reconnaissant de devoir prendre des douches froides et pratiquer une politique étrangère et de défense anti-russe.

Selon certains analystes, la France, qui n’est pas étrangère aux manifestations et à la subversion, pourrait être le premier pays d’Europe à connaître des coupures de courant malgré son importante industrie nucléaire. Pour Sherelle Jacobs, en revanche, les choses en Grande-Bretagne « pourraient vraiment exploser », le Royaume-Uni devenant une île poudrière à mesure que l’inflation augmente.

Les Britanniques ont reçu encore moins de soutien de leur gouvernement que les résidents des autres pays occidentaux. La réduction de cinq pence de la taxe sur les carburants est estimée être la deuxième plus faible en Europe. Entre-temps, l’Espagne a rendu de nombreux voyages en train gratuits jusqu’à la fin de l’année. La France a promis de nationaliser le géant de l’énergie EDF, qu’elle a déjà obligé à limiter les factures des consommateurs. Même ces mesures ne seront probablement pas suffisantes.

« Les futures hausses de prix seront si importantes que des millions de personnes pourraient tout simplement être incapables de payer leurs factures – y compris les retraités et les familles qui appartenaient jusqu’à présent à la classe moyenne », avertit Sherelle Jacobs.

La détresse à venir pourrait être un tournant, mais c’est ce que visent ceux qui ont l’intention de relancer l’économie mondiale. Nous avons à peine commencé à comprendre à quel point les prochaines années risquent d’être imprévisibles – et à quel point les gouvernements et les citoyens sont mal préparés à en affronter les conséquences.

« Gelez-vous les fesses pour l’Ukraine » l’hiver prochain et payez le prix de la démocratie et de la liberté, suggèrent les dilettantes nostalgiques de la politique de sécurité en Finlande, nostalgiques de la domination occidentale. En d’autres termes, rendez votre vie misérable au nom de la politique du grand pouvoir et des intérêts de l’élite financière, car il faut se débarrasser de la Russie. Les russophobes ne voient pas le tableau d’ensemble, dans lequel Poutine joue également son rôle dans la réinitialisation.

« Si le sevrage de la Russie est si douloureux, comment allons-nous mettre fin à notre dépendance à l’égard des produits chinois bon marché ? » demande Sherelle Jacobs, qui partage le message de l’Establishment. Il omet de mentionner que l’« indépendance énergétique » de l’Europe et de la Grande-Bretagne est également une blague, car la même énergie est toujours achetée par des intermédiaires, mais à un prix plus élevé.

Le pronostic semble sombre, mais Sherelle Jacobs estime que nous avons peut-être entamé « le dernier acte d’un système économique en faillite ». Une fois encore, il y a plus de questions que de réponses quant à notre avenir.

Est-ce que quelque chose va changer pour le mieux dans cette « réinitialisation du capitalisme » ? La monnaie numérique de la banque centrale fait son apparition. La période de crise conduira-t-elle à la redoutable éco-techno-dystopie ou à un nouveau départ, plus humain ?

Les cercles capitalistes parviendront-ils à maîtriser l’effondrement qu’ils ont eux-mêmes provoqué, ou le pouvoir de l’argent finira-t-il par trébucher sur sa propre ingénierie ? L’Union européenne va-t-elle s’effondrer alors que mon cauchemar d’un « ordre fondé sur des règles » touche à sa fin ? Aurons-nous besoin des troupes de l’OTAN pour garder les citoyens sous contrôle en pleine Grande Dépression ?

Que se passera-t-il si et quand les gens se réveilleront de la tromperie de la classe possédante ? Le nihilisme politique s’emparera-t-il de l’esprit des électeurs, même les plus loyaux ? Au moins, Sanna Marin a encore le temps de faire la fête au restaurant les soirs de fin du monde.

Geopolitika, le 10 août 2022

(via Réseau International)

