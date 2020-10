Bruno Le Maire : « Nous fixerons la récession à -11% en 2020 »

Alors comme ça le gouvernement décide fixe l’évolution du PIB annuel avant même la fin de l’année, alors que la France entame à peine un reconfinement dévastateur ? Habituellement il faut attendre le début de l’année suivante pour disposer de toutes les informations statistiques et pouvoir ainsi mesurer précisément la croissance. Mais il était écrit que 2020 ne serait pas une année ordinaire… ni d’ailleurs 2021, puisque Bruno Le Maire, qui n’a pourtant pas la bosse des maths, sait d’ores et déjà que les chiffres de la croissance seront « bons » l’année prochaine ! Comme pour les “vagues” de virus, ces politiciens extralucides, sortis tout droit de l’école de Madame Irma, connaissent tout des mois et des années à l’avance… OD

(France Inter, 30 octobre 2020)

Lire aussi :

Reconfinement : après le Medef, la CGPME met en garde contre « un effondrement de l’économie »