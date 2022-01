Il n’y aura pas de temps pour les pleurnichards

Par James Howard Kunstler

Savez-vous ce que veut la majorité des Américains ? Je vais vous le dire : L’Amérique veut que Papa se lève et dise : « Ok, vous pouvez arrêter d’être folle maintenant. Vraiment, ça suffit. » Le problème est que l’Amérique est à court de papas ces jours-ci. C’est ce qui arrive quand on jette le Patriarcat dans la vieille barge à ordures. M. Trump était une sorte de papa, mais pour beaucoup de femmes, en particulier, il était le mauvais genre, Bad Daddy, le pire genre de papa, celui qui vous fait ranger votre chambre et rentrer avant minuit. Elles l’ont échangé contre un grand-père dément. Il veut juste te caresser – et pas d’une bonne manière – mais la bienséance familiale exige que nous ne parlions pas de ça. En attendant, on peut faire ce qu’on veut.

C’est un fait que les personnes les plus éduquées sont les plus susceptibles de subir les illusions collectives, et la raison vous surprendra. C’est à cause de la recherche d’un statut. Oui, encore plus que l’argent. Nous sommes câblés pour cela. Et le statut est susceptible d’envoyer de l’argent dans votre direction, de toute façon. Au sein de la classe des cadres instruits, il est crucial de faire comme tout le monde, car la carrière dans un système bureaucratique, public ou privé, l’exige. Si vous cherchez à vous élever dans la hiérarchie, ou si vous êtes simplement à la pêche aux bons points, vous devez sembler souscrire aux croyances dominantes du moment, aussi folles soient-elles, et les punitions sont sévères si vous semblez ne pas être d’accord – comme perdre votre carrière et votre gagne-pain, et toutes les perspectives d’une vie confortable.

La croyance principale du moment est que la lutte contre la menace invisible appelée Covid-19 exige les mesures les plus extrêmes, et que quiconque s’y oppose est un ennemi, un terroriste national ! Ainsi, il est urgent de « vacciner » chaque être humain dans la nation. Pourquoi ? Parce que le Dr Tony Fauci, le médecin de l’Amérique, le dit. Pourquoi le dit-il ? Parce que les « vaccins » Covid-19 sont le couronnement de sa longue quête vaniteuse pour mettre au point un remède magique pour sauver le monde d’une maladie redoutable. Et puisque le Dr Fauci est la Science incarnée, et que la Science doit être suivie (parce que… voyons… nous sommes des gens modernes dans un monde moderne régi par la Science), nous devons suivre le Dr Fauci !

Mais il est évident maintenant, après un an sur le terrain, que les vaccins fonctionnent mal, au mieux pour protéger contre l’infection ou contrôler la propagation, et, au pire, induisent de terribles dommages à long terme aux organes, aux vaisseaux sanguins et au système immunitaire. Les vaccins peuvent vous tuer ou vous handicaper gravement. Les statistiques du registre VAERS du CDC le montrent sans ambiguïté : 1 003 992 rapports d’effets indésirables des vaccins Covid, dont 21 745 décès liés à ces vaccins jusqu’au 7 janvier – et ces chiffres seraient profondément sous-estimés en raison de la mauvaise conception et de la difficulté d’utilisation du site web VAERS avec son code maladroit et obsolète que le CDC refuse de corriger.

Le Dr Fauci a évité d’aborder ces effets indésirables et l’efficacité négative des « vaccins ». Il déclare simplement que les vaccins sont « sûrs et efficaces ». Le fait que tant d’Américains le croient, en dépit de toutes les preuves, et suivent la croisade visant à vacciner tout le monde, prouve qu’ils sont fous. Mais maintenant que toute l’histoire est en train de s’effilocher, ils sont encore plus déterminés à s’en tenir au scénario. La Covid-19 a été leur couverture de sécurité pendant deux ans. Tant qu’il était dans le paysage, rageant et tuant comme un démon invisible, il pouvait être le point de mire de toute leur terreur.

La terreur de quoi, vous pourriez demander ? De l’insignifiance, de l’aliénation et de la débilité induites par la classe dirigeante dans ses propres institutions et sociétés malades… en bref, l’Amérique du 21e siècle dans laquelle les dirigeants ont évolué et qu’ils ont soutenue – une culture de la malbouffe, du travail de pacotille, de l’art de pacotille, des environnements de pacotille, du gouvernement de pacotille, de l’économie de pacotille et, dernièrement, de la science de pacotille… un panorama écœurant de systèmes hors de contrôle et entrant en mode défaillance. Confrontée au désastre de sa propre incapacité à maintenir une culture saine et une économie d’avenir, la classe dirigeante a perdu la tête. Ses actions insensées tuent maintenant des gens tout en cherchant à punir ceux qui refusent de marcher docilement vers la version américaine de la chambre à gaz, les « vaccins » d’Anthony Fauci.

Une façon de sortir d’un tel piège est de suivre sa folie jusqu’au Götterdämmerung, le chaos et la destruction. C’est la méthode Hitler (précédée d’une période de contrôle social totalitaire psychotique et de désignation sadique de boucs émissaires). Je ne la recommande pas. Quand c’est fini, il ne reste plus grand-chose pour aider à la continuité du projet humain. Mais nous sommes dirigés, en ce moment, par un parti du chaos qui fait tous ces mouvements. Cochez les cases : le contrôle social, c’est ça… la punition des non-vaccinés, c’est ça… la guerre des fous, c’est ça. ….

Les cris demandant plus de confinements et de punitions deviennent de plus en plus forts alors que l’omicron brûle à travers le pays, présentant une bonne chance de mettre un terme à la Covid-19. Nous saurons dans quelques semaines où cela nous mène. Ces « décès toutes causes confondues » révélateurs vont-ils s’accumuler dans les compagnies d’assurance, suggérant que les « vaccins » ont semé des millions de maladies latentes ? Le public se retournera-t-il contre le Dr Fauci et le fera-t-il passer de la santé publique à la justice ? Le régime inepte de « Joe Biden » va-t-il déclencher la troisième guerre mondiale en Ukraine, un endroit sans réel intérêt pour nous, ou en mer de Chine méridionale, juste pour changer de chaîne ?

Vous pouvez sentir les paradigmes qui s’efforcent de se déplacer sous vos pieds maintenant. Pour cette classe managériale dégénérée, et ses sous-fifres psychotiques sur les campus et dans les salles de rédaction, la chose se passerait probablement à la manière de Schopenhauer : le nouveau paradigme est d’abord ridiculisé, puis violemment opposé, puis accepté comme une évidence. On claque des doigts et ils s’en sortent, juste comme ça.

La classe dirigeante essaiera de prétendre qu’elle n’a jamais fait ce qu’elle a fait. Quelques-uns présenteront de faibles excuses. Mais le mal est fait. Avant longtemps, une marée économique emportera les noyés au large. Ceux d’entre nous qui restent sur la terre ferme auront beaucoup de travail à faire. Il n’y aura pas de temps pour les pleurnichards.

James Howard Kunstler, « No time pour crybabies », le 17 janvier 2022

Traduit par Hervé pour versouvaton.wordpress.com

Rappels :

Prévisions géopolitiques à court terme

L’attente est la partie la plus difficile