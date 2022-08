Pénurie d’électricité : les potentialités totalitaires des compteurs Linky

par Stéphane Lhomme

Dans leur récente tribune (Le Monde, 15 juillet 2022), quatre experts demandent que « tous les Français (particuliers, artisans, PME, etc.) » se voient proposer d’être rémunérés pour réduire, par le biais des compteurs électriques Linky, leur consommation d’électricité lors des pics de consommation.

Il s’agit là de la version souriante et naïve d’une affaire beaucoup plus inquiétante pour la consommation des citoyens mais aussi pour leurs libertés.

En effet, comme nous l’avons dénoncé lors de centaines de conférences depuis le lancement du programme Linky en décembre 2015, les compteurs communicants peuvent être utilisés de façon autoritaire et, loin de les rémunérer, en sanctionnant financièrement les habitants.



Les accusations de « complotisme » à notre encontre sombrent aujourd’hui dans le ridicule, la pandémie du Covid ayant démontré avec quelle facilité l’exécutif pouvait se permettre de suspendre sans discussion les plus fondamentales de nos libertés.

Alors oui, malgré les belles promesses de respect des droits, toutes les potentialités des compteurs Linky pourront être utilisées, et plus vite qu’on ne le pense :

→ la faillite du parc nucléaire français et la guerre en Ukraine annoncent pour cet hiver de probables pénuries d’électricité.



Rappelons d’ailleurs que, chaque hiver depuis plus de 20 ans, et même lorsque les réacteurs nucléaires fonctionnent correctement, la France est massivement importatrice d’électricité auprès de ses voisins et en particulier l’Allemagne.

Confrontée à la crise du gaz russe, cette dernière ne pourra pas nous alimenter cet hiver, et ce alors que la production nucléaire d’EDF sera très basse.



C’est alors que les compteurs Linky vont pouvoir entrer en jeu en réduisant ou en coupant automatiquement la consommation des ménages… sauf à l’encontre des quatre millions de foyers qui résistent encore vaillamment à la pose de ces compteurs malfaisants (nous ne revenons pas ici sur leurs différentes tares : surfacturations, dysfonctionnement divers, incendies, ondes, destruction de milliers d’emplois, etc).



Peut-être que, pour amadouer la population, les premiers « effacements » seront rémunérés, encore que : l’Etat et EDF sont proches de la faillite et le « quoi qu’il en coûte » a vécu.

Mais, très vite, ces coupures seront « bénévoles »… et opérées à distance de façon obligatoire et arbitraire.

Et il y aura encore pire avec la « tarification dynamique » : il s’agit de faire varier le prix de l’électricité en fonction de l’intérêt de diverses entreprises (à commencer par EDF) au détriment des usagers.

Il ne s’agit pas de science-fiction car cette tarification est d’ores et déjà proposée par divers fournisseurs aux usagers naïfs : même la Commission de régulation de l’énergie (CRE), pourtant bras armé de la dérégulation du marché de l’électricité en France, alerte sur les risques de voir sa facture littéralement exploser par le biais de cette tarification.



Or cette dernière peut à tout instant être imposée à tous par l’exécutif : comme pour la Covid, tout est question d’opportunité et, nous l’avons signalé, cela pourra être le cas très bientôt et peut-être même dès cet hiver.



Pour mémoire, le compteur Linky a été présenté comme permettant aux usagers de faire des économies d’énergies (et donc de factures), ce qui était une véritable plaisanterie et ne s’est évidement pas produit.

Bien au contraire, d’innombrables habitants ont vu leurs factures s’envoler et/ou ont été obligés de prendre un abonnement plus élevé (et donc plus cher). Et ils risquent bien de payer encore bien plus cher sous peu…



Mais ce n’est pas tout : pendant le confinement, le maire de Nice, M. Estrosi a demandé à ce que les compteurs Linky soient utilisés pour traquer les citoyens venus se réfugier dans les résidences secondaires plutôt que de rester enfermés dans leurs appartements.

Cela n’a pas été possible cette fois car le programme Linky n’était pas encore achevé, mais cette option existe désormais.



Notons aussi que le système Linky peut permettre, sans l’avouer bien sûr, de ne restreindre et sanctionner que certaines catégories de la population, par exemple les banlieues ou les zones rurales, tout en exemptant les quartiers huppés.



Les compteurs Linky donnent en effet à l’exécutif des possibilités totalitaires terrifiantes, et bien naïf qui veut prétendre qu’elles ne seront jamais utilisées.

Dans un autre genre, signalons que les « pass sanitaires » ont été utilisées en juin dernier en Chine pour empêcher les citoyens de se rendre à des manifestations contre le gel des avoirs bancaire, c’est-à-dire sans aucun lien avec la pandémie.

Soyons lucides : toutes les horreurs permises par les nouvelles technologies – compteurs communicants, caméras à reconnaissance faciale, QR codes, etc – seront tôt ou tard utilisées et détournées de leurs prétextes initiaux pour en faire des outils de répression laissant bien loin derrière le Big brother de George Orwell.



Garder encore et toujours son compteur électrique ordinaire ne suffira probablement pas à préserver les libertés, mais cela reste un geste de résistance… et de protection de ses droits à se chauffer et s’éclairer sans attendre l’autorisation de l’exécutif.

Stéphane Lhomme, Stop Linky & 5G, le 21 juillet 2022

Rappels :

Ils nous ont préparé un grand Covid(e) énergétique pour cet hiver…

Compteur (capteur) Linky : la vidéo pour tous !