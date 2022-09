« Encore quelques semaines comme ça et l’économie européenne s’arrête complètement »

C’est leur objectif… OD

Alexander De Croo, Premier ministre de la Belgique

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a prévenu que l’Europe devait agir immédiatement pour résoudre la crise énergétique, sous peine de risquer un arrêt économique total dont le continent aurait du mal à se remettre.

« Quelques semaines comme ça et l’économie européenne va s’arrêter complètement. Il sera beaucoup plus compliqué de s’en remettre que d’intervenir sur les marchés du gaz aujourd’hui », a-t-il déclaré jeudi dans une interview accordée à Bloomberg News. « Le risque, c’est la désindustrialisation et un risque grave de troubles sociaux fondamentaux ».

M. De Croo a déclaré que l’Union européenne devrait imposer sans tarder un large plafonnement des prix sur les échanges de gaz dans le bloc si elle veut sauver ses industries d’une fermeture.

