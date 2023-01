Darmanin prévient les ministres qu’ils risquent d’être agressés par la population en colère

« Il faudra que vous limitiez vos déplacements pendant les périodes de tension, car les forces de l’ordre seront mobilisées pour répondre aux manifestations. Et aussi parce que des ministres risquent d’être agressés. » Tel est l’avertissement qu’a lancé Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, à ses collègues, lors de la réunion des ministres du 5 janvier traitant de la réforme des retraites.

Le ministre de l’Intérieur, et il n’est pas le seul au sein du gouvernement, prévoit en effet une réaction violente d’une part de la population lorsqu’on sera entré dans la phase critique du débat sur la réforme des retraites qui viendra s’ajouter aux tensions sociales liées à la hausse des prix de l’énergie, à l’inflation, aux faillites de commerçants et petites entreprises et à l’appauvrissement de la majorité des Français. D’ores et déjà, le ministre de l’Intérieur constate que les syndicats ont totalement perdu la main sur leurs affiliés et ne seront pas les interlocuteurs en mesure de calmer la situation.

On sait que cette réforme des retraites devrait trouver une majorité parlementaire grâce à l’appoint d’Eric Ciotti et des députés LR qui suivront les directives de leur président. Mais le débat parlementaire promet d’être animé et ralenti par les dizaines de milliers d’amendements que comptent déposer les députés LFI.

Médias-Presse-Info, le 14 janvier 2023

