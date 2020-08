Manifestation le samedi 29 août à Paris « contre le port du masque obligatoire, les violences sanitaires et pour l’avenir de nos enfants !”

Une manifestation est organisée à 13 heures le samedi 29 août à Paris, place de la Nation, pour protester contre “le port du masque obligatoire, les violences sanitaires” et pour “protéger les droits et libertés ».

“À TOUS,

Depuis trop longtemps, nos libertés sont doucement rongées et rognées, attaquées de toutes parts et sans cesse. Que ce soit la liberté d’entreprendre sans être spolié, la liberté de manifester sans être gazé, la liberté d’exprimer et de revendiquer ses opinions sans être ostracisé, fliqué ou embastillé, la liberté de choisir sa politique économique par l’élection sans être trahi (Traité de Lisbonne), la liberté d’utiliser un téléphone ou internet sans être pisté, analysé, bigbrotherisé et commercialisé, même la liberté de vivre dans une cabane au fond de son propre jardin est remise en cause ! Et tant d’autres…

Aujourd’hui, avec les baillons et la distanciation, on voudrait nous priver du contact, de l’échange et de la réunion entre humains, entre concitoyens.

Aujourd’hui la pensée unique du pouvoir en place voudrait nous imposer une nouvelle façon de vivre, de penser, de travailler, de kiffer, de mourir… et ce, sans nous demander si nous y concédons bien sûr.

L’heure n’est plus aux chamailleries d’une démocratie (demos, kratos) qui fonctionne normalement. Tout le monde ici sera d’accord pour dire que notre démocratie ne fonctionne plus !

Ici il y a et il y aura toutes les couleurs du spectre politique, du bleu, du rouge, du vert, et du noir (je suis moi même un patchwork, ou un arc-en-ciel c’est selon, de toutes ces couleurs !).

Faisons fi de nos clivages pour un temps, nous reprendrons nos chamailleries après cet épisode, cette tentative de putsch ploutocratique sur la démocratie et la république.

Le temps est venu de dépasser nos opinions pour défendre, ensemble, cette même liberté d’avoir une opinion et de l’exprimer, cette liberté de choisir pour nous et nos familles ce qu’il y a de mieux, la liberté de vivre et de mourir comme on l’entend, toutes ces libertés que les auto-proclamés « élites » veulent nous pendre pour mieux nous contrôler, nous diriger, nous manipuler, nous essorer.

Oublions nos couleurs, nos convictions, nos opinions, nos religions. Soyons courtois entre nous, soyons adulte, évitons les prises de têtes inutiles et clivantes, partageons des choses sensées, sourcées, vérifiables (y a largement de quoi faire !!) n’ayons qu’un but, l’union de toutes les forces vives de notre France pour résister à la coercition et à l’oppression du pouvoir en place, l’union de toutes les forces pour défendre toutes ces libertés !

TOUS SAMEDI PLACE DE LA NATION BAS LES MASQUES ET N’OUBLIEZ PAS SVP VOTRE RUBAN PARME VOYANT SUR VOUS!!

Et MERCI à Miky la Malice pour le texte et à l’auteur anonyme pour le dessin de couverture 🤗

NOUS Sommes La 2ème VAGUE ✊🏻✊🏻🌊🌊🐎”

Page Facebook de l’évènement : https://www.facebook.com/events/630216681234386