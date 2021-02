Un bref examen de certains faits liés à la vaccination de masse (G. Atzmon)

« Le cas d’Israël, qui est de loin le leader mondial dans le domaine de la vaccination de masse, ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre aux sceptiques. Depuis qu’Israël a lancé sa vaste campagne de vaccination en décembre, on assiste à une augmentation exponentielle des cas de COVID-19 et des décès. À l’heure actuelle, le mutant britannique est devenu la souche COVID dominante en Israël. Le système de santé israélien est au bord de l’effondrement.

Dans mon article « Cobayes de tous les pays, unissons-nous !« , je soulignais que l’augmentation du nombre de cas et de décès est en corrélation avec la distribution de vaccins. En Israël, les communautés juives orthodoxes qui ont été vaccinées en masse ont vu le nombre de cas de COVID multiplié par 16, tandis que les Arabes israéliens qui, dans l’ensemble, se sont abstenus de se faire vacciner ont vu le nombre de cas de COVID chuter fortement.

Mais Israël n’est pas seul dans ce cas. D’autres États ont suivi une voie similaire et leur situation devient aussi catastrophique que la crise à laquelle nous assistons dans l’État juif.

J’aurais aimé croire qu’il n’est pas trop tard pour que la Grande-Bretagne reporte la campagne actuelle de vaccination de masse et examine de près la corrélation possible entre la vaccination de masse et les mutants. Pour ceux qui se posent des questions, je ne suis pas contre les vaccins ou les pratiques médicales modernes, mais je soutiens qu’avant qu’une nation ne décide d’injecter une nouvelle substance dans son muscle, elle peut vouloir vérifier quelle est cette substance et quelles sont les implications exactes. Il est crucial de vérifier, par exemple, si l’augmentation des mutations mortelles que nous avons constatée en Grande-Bretagne est liée à la vaccination de masse et aux essais de vaccins qui ont eu lieu dans le royaume depuis l’été. L’évolution rapide de l’âge des cas de COVID-19 que nous observons en Israël et en Grande-Bretagne est également corrélée à la vaccination de masse. Savons-nous quelles sont les implications des vaccins sur les femmes enceintes ou les embryons ?

Ce n’est un secret pour personne que ceux qui semblent enthousiastes à l’égard des vaccins se disent également favorables à la « bonne science », voire à la « vraie » science comme ils l’appellent souvent. Les faits statistiques liés à la vaccination de masse ne sont pas très prometteurs. L’examen de la situation dans les pays qui pratiquent la vaccination de masse, comme Israël, la Grande-Bretagne, les États-Unis et les Émirats arabes unis, révèle que ces pays ont connu une nette diminution des cas de COVID et des décès fin novembre et début décembre. Cependant, quelques jours seulement après le lancement des campagnes de vaccination dans ces pays, le nombre de cas de COVID et, par conséquent, de décès, a explosé ».

