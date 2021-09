Le témoignage explosif d’un directeur des pompes funèbres au Royaume-Uni sur l’arnaque du Covid et les “vaccins” tueurs

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

« Le 6 janvier, ils ont commencé à vacciner et le taux de mortalité s’est emballé, je n’ai rien vu de tel en tant que directeur des pompes funèbres en 15 ans. Et les personnes à qui j’ai parlé ont constaté la même chose. Tout a commencé exactement dès les premières injections. Et c’est ce qu’ils ont appelé la seconde vague… »

« Depuis que j’ai commencé à rendre les choses publiques, il y a environ 45 directeurs de pompes funèbres ou personnes travaillant dans l’industrie funéraire qui m’ont contacté directement. Ils sont bien conscients de ce qui se passe et ils sont tous complètement terrifiés… »

« Je sais que mes jours sont comptés pour avoir osé dire la vérité mais la réalité est qu’il n’y a pas de pandémie de Covid et j’en suis la preuve vivante… »

« Ils s’attaquent maintenant aux enfants… »

Source : http://www.urantia-gaia.info (via Réseau International)