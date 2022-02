Pfizer en mode pédophile : dès 6 mois !

Pfizer poursuit, obsessionnellement, compulsivement, son entreprise criminelle.

On pourrait même dire que la société américaine accélère, comportement typique et psychopathique de ceux qui savent que leur dernière heure a sonné.

Pfizer a ainsi déposé une demande d’autorisation aux Etats-Unis (toujours en “urgence”) pour son produit couillonavirant… pour les enfants de 6 mois à 5 ans (source) !

Rappelons que leur dernière cible -atteinte- était les enfants de 5 à 11 ans.

Le plan est simple : aller jusqu’aux nouveaux-nés (pour les femmes enceintes, c’est déjà fait).

La stratégie :

-à chaque fois une mini “étude” grotesque

-le dépôt d’un dossier auprès de la FDA (toujours en “urgence”‘)

-cette dernière se réunissant en comité et sous-comité abscons… pour finir par donner l’autorisation… en “urgence”

Rincez, répétez.

Cette stratégie repose sur 2 principes fondamentaux :

Il serait absurde de vacciner tout le monde au même moment… les usines ne parviendraient pas à suivre. 🙂

Il faut donc découper le problème (comprendre ici, l’humanité) en tranches.

Cette course morbide, suicidaire, fanatique a quelque chose de réellement fascinant.

Il faut rappeler que toutes les études présentées par Pfizer pour promouvoir son produit sont bidonnées (méthodologies, biais, falsifications etc.).

Voir la dernière pièce du dossier, la présentation de Christine Cotton.

Pour une première vulgarisation, lire mon article (qui date de novembre 2020 !).

Le bidonnage est flagrant DEPUIS LE DEBUT.

Six semaines après son démarrage prudent, au cœur des vacances scolaires de Noël, la campagne de vaccination des enfants de 5 à 11 ans continue à piétiner. Moins de 4 % des petits Français […]

Un retard qu’Olivier Véran souhaiterait combler […] «Le bénéfice individuel est tel chez les enfants qu’il faut qu’on aille beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus loin», souligne le ministre (source Le Figaro)