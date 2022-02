Trudeau, Merkel… et même Poutine à l’école de Klaus Schwab. La preuve en vidéo

Vladimir Poutine s’oppose au Nouvel ordre mondial unipolaire qui assurait jusqu’à présent aux Etats-Unis une hégémonie planétaire… Mais peut-être fait-il effectivement partie intégrante du nouveau paradigme mondialiste en gestation… celui du Grand Reset qui a émergé au grand jour avec la fausse pandémie. Un NOM dont le centre de gravité se situe désormais à l’Est. OD

Klaus Schwab et Vladimir Poutine au cours d’une rencontre à Moscou en 2003 (Source : Kremlin.ru)

Voilà une information qui émerge sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, et qui m’a totalement scotchée. Klaus Schwab a formé nombre de gouvernants actuels.

Je vous remets l’article sur le sujet qui date d’avril 2021. A l’époque, nous avions découvert avec stupéfaction M. Macron en ancien young leader.

Klaus Schwab forme l’élite mondiale…

Vincent propose de remettre ces dernières informations dans le contexte des tensions géopolitiques qui défraient de plus en plus la chronique.

Tous les travaux de ce site démontrent que les États-Nations disparaissent avec le processus de globalisation. TOUS sans exception.

Bref, tout ceci commence à ressembler à un vaste jeu de rôle. Grandeur nature.

Klaus Schwab : la géopolitique au service de la Grande Réinitialisation économique et monétaire – Vincent Held

Dans une vidéo méconnue datée de 2017, le chef d’orchestre autoproclamé du désormais fameux ‘Great Reset’ s’était vanté « d’infiltrer » (!) activement les cabinets gouvernementaux français, argentin et canadien, à travers son célèbre et vaste réseau des Young Global Leaders :

« Ce dont nous [le Forum mondial de Davos] sommes vraiment fiers – quand on prend des gens comme le premier ministre Trudeau, le président de l’Argentine, etc. – c’est qu’on pénètre dans les cabinets [gouvernementaux]. Hier j’étais à une réception du premier ministre Trudeau et la moitié de ce cabinet – voire même plus – sont des Young Global Leaders du World Economic Forum. C’est pareil en Argentine et c’est pareil en France maintenant avec le président [Emmanuel Macron]. »

Une vidéo détonante datée de 2017 et qui, au moment où nous écrivons ces lignes, n’affiche toujours que quelque 785 vues au compteur !

A ce tableau de chasse déjà bien garni, l’on pourrait aussi ajouter en passant l’ex-chancelier autrichien Sebastian Kurz, l’actuel première ministre néo-zélandaise Jacinta Ardern, ou encore son homologue finlandaise Sanna Marin, tous passés par la case « Young Leaders ». Mais comme vous l’aurez peut-être remarqué en visionnant la vidéo ci-dessus, le Prof. Schwab avait alors des révélations autrement plus spectaculaires à faire aux étudiants d’Harvard :

« Quand je vous parle de gens comme Mme Merkel – et même Vladimir Poutine, etc. – ils ont tous été Young Global Leaders du World Economic Forum ! «

Source : ‘Le temps de la grande remise à zéro’, WEF, juin 2020

D’après le Prof. Schwab, le très-redouté « maître du Kremlin » aurait ainsi été purement et simplement recruté par ses soins ! Une affirmation stupéfiante, dont l’inamovible président russe n’aura de toute évidence pas pris ombrage, celui-ci ayant continué d’être accueilli par Klaus Schwab à Davos depuis lors – et réciproquement (idem pour Angela Merkel, d’ailleurs).

Depuis quelques années, le Forum aura reçu tous les chefs d’État des acteurs géopolitiques qui comptent aujourd’hui. De Recep Tayyep Erdogan (2005, 2009, 2014), Vladimir Poutine (2003, 2009, 2021) et Joe Biden (2016, 2017) à Xi Jinping (2017, 2021, 2022) en passant par Donald Trump (2018, 2020), Emmanuel Macron (2018, 2021), Angela Merkel (2015, 2018, 2019, 2020, 2021), Olaf Scholz (2022), Jean-Claude Junker (2016, 2017, 2018) – ou encore Ursula von der Leyen (2019, 2020, 2021, 2022). Sans compter la fidèle Christine Lagarde, qui avait été la première à annoncer dès 2014 le lancement de la ‘Grande Réinitialisation’… et ce à Davos, précisément !

Étant donné la proximité avérée du Forum de Davos en général et de Klaus Schwab en particulier avec les dirigeants des principales puissances économiques et militaires mondiales, pourrait-on alors imaginer que des secousses géopolitiques plus ou moins prévisibles soient exploitées – pour ne pas dire intégrées – à la ‘Grande Réinitialisation’ économique et monétaire en cours ?

