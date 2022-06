Céline Dion et Justin Bieber, mêmes destins tragiques après injections anti-Covid

Par le Dr Nicole Delépine

Céline Dion

Vu le nombre d’abonnés de Céline Dion sur twitter, (924200 abonnés), sur fb plus d’un million et autres réseaux, on peut espérer que les malheurs de cette fabuleuse chanteuse toucheront plus de monde que les sites officiels d’EudraVigilance ou du Vaers plus difficiles à consulter et en alerteront quelques-uns. Ne serait-ce que pour instiller le doute fertile …

Que lui est-il arrivé ? Pour l’instant sa famille et/ou ses agents alimentent son compte par des rappels de ses disques ou concerts etc. Mais pourquoi ce silence, ces éternelles annulations de concerts pour l’instant reportés à sept 2023. Qui y croit encore?

@jjdenoual 2 nov. 2021

« A la suite de sa seconde injection du vaccin contre le coronavirus, Céline DION serait paralysée et aurait annulé tous ses concerts! Mais silence radio dans les médias, car ce serait la panique chez tous les vaccinés! »

@Rideaubleu 31 oct. 2021

« Donc on récapitule le délire : un pompier vaccine une fillette de 12 ans, pour fêter la 100000ème dose. Ils offrent à l’enfant des places pour le concert de Céline Dion, concert qui a été annulé car la chanteuse qui appelait à la vaccination est paralysée. Non, ce n’est pas une blague ».

Céline Dion, sa mystérieuse maladie liée au vaccin contre le Covid, révélation CHOC de Bob Kennedy Jr (ilestencoretemps.fr)

Nos confrères du magazine Public ont récemment publié que la chanteuse de 53 ans serait frappée par une maladie singulière appelée neuropathie à petites fibres, une pathologie que Céline Dion aurait contractée il y a un an, « peu après s’être fait vacciner contre le Covid sans que le lien ne soit fait » ouvertement. Pourtant elle n’est pas connue pour présenter les facteurs favorisants décrits pour cette maladie (mutations dans les gènes SCN9A et SCN10A, syndrome métabolique, VIH, maladie cœliaque, syndrome de Sjögren, amyloïdose, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, maladies infectieuses, hépatite C, maladie de Lyme, hypothyroïdie, troubles du système immunitaire).

Une coïncidence de plus ?

Si cette piste vaccin devait se confirmer, Céline serait, à l’instar de millions de personnes, victime d’un « complot » mondial, comme le soutient Bob Kennedy Jr qui a dédié un ouvrage à ce sujet.

En mai 21, Céline déclarait « J’encourage tout le monde à se faire vacciner parce que je pense qu’en ce moment, c’est la seule façon de re bâtir une immunité à travers le monde. ». Qu’en savait-elle ? Comment oser affirmer une telle aberration ? Aurait-elle aimé que je la remplace pour chanter sur scène ? Chacun son travail, ses compétences.

Ce mélange des genres via manipulation des lobbies et des médias doit cesser.

Le 19 mai 22, Céline Dion confirme ce que tout le monde redoutait sur son état de santé : « Je suis tellement désolée d’avoir à changer les dates de la tournée en Europe une nouvelle fois ; la première fois, ce fut à cause de la pandémie, maintenant, c’est en raison de ma santé », précisait la chanteuse, âgée aujourd’hui de 54 ans.

« Pour être honnête, j’ai hâte, mais je ne suis pas encore tout à fait prête… » « Il y a quelque chose de majeur. Ces fameux spasmes commencent à devenir extrêmement inquiétants »

«On se demande si elle ne lit pas un message, on la sent extrêmement triste, comme robotique », commentait la chroniqueuse canadienne Sophie Durocher après avoir visionné le court extrait.

« Si une artiste de la trempe de Céline Dion reporte, ce n’est pas parce qu’elle a un petit mal de tête, il y a quelque chose de majeur. Ces fameux spasmes commencent à devenir extrêmement inquiétants » , poursuivait-elle au micro d’une radio locale.

« Des millions de dollars sont en jeu ! Il va falloir se poser la question. Est-ce que Céline Dion va remonter sur scène« , se demande-t-elle.

D’après le tabloïd britannique « The Express », Céline Dion souffrirait de dystonie. Une pathologie qui se caractériserait par des contractions musculaires, survenues de façon involontaire et prolongée.

Bref, tous ces commentaires confirment la grande probabilité d’une maladie neurologique post vaccinale, évoquant le cas de Mauricette atteinte de Creutzfeld Jacob ou d’une maladie apparentée. Ce qui a d’autant plus choqué et été nié un temps, c’est que Céline Dion s’était faite l’avocate tenace de l’injection expérimentale jusqu’à imposer le vax à ses spectateurs en concert. Elle y croyait vraiment et a été victime de sa croyance ! Vaccination » devenue religion…



Quelle tristesse, quelle erreur, quelle aberration ! Comment des artistes loin de la vraie médecine et probablement trop proches des délires journalistiques imposés par les labos avides de vendre, peuvent-ils entrer dans cette manipulation au point finalement d’y laisser leur vie, en tous cas d’ores et déjà leur vie d’artiste.

La corruption ne se limite pas à la corruption financière mais touche toutes les facettes de l’âme humaine, désir de plaire, de conseiller, de jouer les sauveurs etc. Tragique histoire qui se répète à l’envi au fur et à mesure que les jours passent et que l’effet toxique de ces produits expérimentaux s’incruste dans le corps.

Après Céline, Justin Bieber

Un deuxième exemple est venu cette nuit du 10 Juin 22.

Agence France-Presse : « Justin Bieber avait animé un concert en faveur des pseudo vaccins covid le 27 juin 2020 organisé par Global Citizen avec l’appui d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, Melinda Gates, présidente de l’Alliance mondiale pour les vaccins et vaccinations (Gavi), Ngozi Okonjo-Iweala, ou Derrick Johnson (président de la NAACP). »

Le jeune Justin Bieber avait, comme Céline, demandé à ses spectateurs en concert une triple vaccination anticovid. Rappelons qu’il s’agit d’une pop star de 28 ans – qui compte 539,2 millions de followers sur les réseaux sociaux. On imagine la capacité d’influence de ces stars elles-mêmes manipulées par big pharma et/ou affidés.

Il avait déjà vécu une alerte concernant les injections, après les complications de sa femme Hailey qui malgré son jeune âge avait souffert d’un accident vasculaire cérébral possiblement post vaccinal.

Espérons que ses jeunes fans se poseront quelques questions à cette occasion et hésiteront à aller se faire injecter une nouvelle fois.

Par quel mécanisme de pensée tortueuse s’était-il transformé en marchand d’injection, dont il ne connaissait rien, d’autant que tous les éléments étaient cachés ? La seule certitude vérifiable était que ces substances étaient expérimentales comme le démontrait d’emblée le site clinicaltrials.gov.

Elles le sont toujours et il faudra attendre 2023 pour obtenir les données officielles des essais. Mais actuellement nous disposons grâce à la justice américaine d’une partie des documents cachés de Pfizer qui dévoilent la tricherie qui devrait faire interdire toute poursuite des injections. Et les données anglaises données par l’ONS anglais démontrent aussi le danger létal pour la population des injections.

Ainsi le 10 juin 22 on apprend via twitter

« Après sa compagne, Justin Bieber est à son tour gravement malade et contraint d’interrompre sa tournée. Triplement vacciné, il avait demandé à ses fans des schémas de vaccination complète pour assister à ses concerts.»

Ou via @vl_plus Après sa femme Hailey hospitalisée pour un caillot sanguin dans le cerveau marieclaire.fr/hailey-bieber-…

c’est Justin Bieber lui-même qui souffre d’une maladie mystérieuse « qui s’aggrave » et le force même à suspendre ses concerts….mirror.co.uk/3am/celebrity-…

@AldoSterone111 Justin Bieber annule ses concerts. Il est très malade. Son visage est paralysé… On dirait un vaccident. dailymail.co.uk/tvshowbiz/arti…11/06/2022 00:48

@NaraShi138767941/3) 08/06/22 Justin Bieber 28 ans reporte ses spectacles

Il a écrit sur Instagram : « Je n’arrive pas à croire que je dis ça. J’ai tout fait pour aller mieux mais ma maladie s’aggrave » La star de 28 ans n’a donné aucun détail sur sa mystérieuse maladie.

www-uol-com-br.translate.goog/splash/noticia… pic.twitter.com/w3YBHqOeyg 09/06/2022

Bref notre célèbre et beau chanteur est défiguré par une paralysie faciale bien décrite dans les complications de la vaccination anticovid sous le nom de paralysie de Bell. Le présenter sous le nom de syndrome de Ramsay fait peut-être savant, mais ne change rien au fait.

Quel malheur d’avoir rendu malades ces beaux jeunes gens qui avaient l’avenir devant eux et qui de plus ont cru utile de conseiller aux autres ce délire absolu.

© Instagram/Justin

Selon un infectiologue, le zona de Justin Bieber est apparu le long des deux nerfs du visage, le facial et l’auditif, voilà pourquoi le chanteur a du mal à parler et sûrement à entendre. Instagram/Justin Bieber

Il faut exiger des instances mondiales un arrêt complet de ces injections dangereuses dont on commence à connaitre les drames à court et moyen terme ( myocardites, mort subite de sportifs en course etc., maladie proche de la vache folle) et inconnus à long terme.

L’évolution rapidement fatale de cancers guéris depuis de nombreuses années ou de cancers récents se constate de plus en plus après les injections, particulièrement la troisième. Rappelons que dans la première phase de la vaccination, seulement 5 % des lots ont été concernés par les accidents vaccinaux. Placebos, dosages et ingrédients différents. On ne le sait pas. Ce qui est certain est que depuis la troisième dose dite booster, les accidents paraissent plus fréquents, et plus rapides même si on peut aussi distinguer des variétés géographiques, ce qui laisse supposer des différences dans les lots. Roulette russe … Ça vous dit vraiment ?

Transféré de La Vérité Non Censurée sur telegram

« Justin Bieber : paralysie faciale… La star canadienne de 28 ans doit annuler deux dates de sa tournée à Toronto (ou plus) en raison de cette complication qui lui provoque une paralysie d’une partie du visage.

Dans la vidéo postée sur le réseau social Instagram, Justin Bieber apparaît, face caméra, incapable de cligner de l’œil droit, la bouche à moitié bloquée.

« Je ne peux plus sourire de ce côté, je suis paralysé d’une partie du visage »

Avec ses 240 millions d’abonnés sur instagram, il est contraint d’annuler la suite de sa tournée. https://t.me/LaveriteNcensureeTchat/908367 lien de la vidéo

https://t.co/MI03ZMUxJv

« Mon cœur se brise de devoir reporter ces prochains spectacles (ordres des médecins). À tout mon peuple, je vous aime tellement et je vais me reposer et aller mieux ».

Dans le clip publié vendredi, Justin a montré les effets dévastateurs de son diagnostic en montrant que son œil ne clignait pas, ne pouvait pas sourire et que la narine ne bougeait pas du côté droit de son visage.

Il a expliqué : «Il y a donc une paralysie complète de ce côté de mon visage. Alors pour ceux qui sont frustrés par mes annulations des prochains shows, je suis juste physiquement évidemment pas capable de les faire. C’est assez grave comme vous pouvez le voir. »

Conclusion

En conclusion, souhaitons à ces artistes et aux nombreuses autres victimes des injections la meilleure récupération possible. Néanmoins espérons qu’à l’avenir, les artistes, les sportifs, les politiques, des associations, etc… éviteront de se lancer dans des campagnes de pub pour des vaccins et/ou des médicaments (supposés miracles), et/ou de dépistages etc. dont ils ne disposent pas du fond des données (bien souvent cachées). A chacun son métier.

Dr Nicole Delépine, Mondialisation.ca, le 12 juin 2022

